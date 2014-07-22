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محافظ القاهرة: افتتاح محور شارع مصطفى النحاس بعد 10 أيام

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قال الدكتور جلال مصطفى السعيد، محافظ القاهرة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"،على هامش مشاركته باليوم الخيرى بالمحافظة وتسليم 50 ألف دراجة بخارية لمتحدى الإعاقة، أن من المقرر افتتاح محور شارع مصطفى النحاس بعد 10 أيام من اليوم فى بداية شهر أغسطس، وكان من المفترض أفتتاح شارع مصطفى النحاس فى 30 يونيه الماضى لكن جار سير أعمال رفع كفاءة الشارع من تقاطعه مع امتداد شارع رمسيس وصولا لشارع متولى الشعراوى بطول 8 كيلومترات بتكلفة تقدر ب6 ملايين جنيه .

والجدير بالذكر أن الدكتور جلال عقد اجتماعا مع المهندس رأفت ايميل حنين ،مدير الطرق والكبارى بالمحافظة لمناقشة المعوقات التى أخرت موعد افتتاح الطريق فى موعده المقرر.
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