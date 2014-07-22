البابا تواضروس يعين الأنبا كاراس سكرتيرا لشئون المهجر

قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فى بيان لها، إن البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكيرازة المرقسية، أصدر قرارا باباويا بتعيين الأنبا كاراس الأسقف العام ليكون أحد السكرتارية بالمهجر.

يذكر أن هذا القرار جاء خلال زيارة البابا للنمسا وكان البابا غادر القاهرة يوم الثلاثاء 15 يوليو الجارى، على أن تستمر رحلته العلاجية لمدة أسبوعين من تاريخ سفره.

والأنبا كاراس هو أحد الأساقفة الذين رسموا بيد البابا تواضروس مؤخرًا فى مطلع يونيو الماضى، وحاصل على بكالوريوس العلوم اللاهوتية من كلية الأنبا رويس القسم النهارى وذلك عام 1987، وخدم كمكرس فى إيبارشية طهطا وجهينة عام 1992، وترهب عام 93، وخدم لمدة عامين بالقدس ، ومن ثم خدم بأيرلندا وأسكتلندا، وخدم لمدة 15 عاما سكرتيرًا لمطرانية أسكتلندا.