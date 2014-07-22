بالصور.. حفل إفطار الطريقة العزمية بحضور مستشار السفارة الإيرانية



> أقامت مشيخة الطريقة العزمية، حفل إفطارها السنوى، بحضور عدد من الشخصيات العامة والدينية من الأزهر والكنيسة وعدد من الفنانين والأحزاب.

واستقبل الضيوف الشيخ محمد علاء الدين ماضى أبو العزائم، شيخ الطريقة العزمية، حيث حضر حفل الافطار الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، والأنبا دانيال أسقف المعادى، والفنان أحمد ماهر، والشيخ حاتم عنان ،شيخ الطريقة العنانية ،وشقيق الفريق سامى عنان .

كما حضر الاحتفال توفيق صمدى، المستشار الثقافى للسفارة الإيرانية، وعدد من مشايخ الطرق الصوفية.