“القسام” و”سرايا القدس” تمطران المدن الإسرائيلية بالصواريخ والقذائف

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة “حماس” و”سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مسئوليتهما عن قصف المدن والبلدات والمواقع الإسرائيلية في محيط قطاع غزة بعشرات الصواريخ وقذائف الهاون، ردا على العدوان الإسرائيلي واستهداف المدنيين والمنازل في القطاع.

وقالت كتائب القسام – في بيان عسكري مساء اليوم – إنها قصفت قاعدة “التنصت 8200″ في ديمونا (جنوب إسرائيل) بثلاثة صواريخ جراد وموقع الإرسال العسكري شمال شرق القطاع بثلاث قذائف هاون120.

وأشارت الى أنها قصفت أيضا مستوطنة كفار عزة (شرق غزة) بـ5 صواريخ 107 وموقع زيكيم بـ3 قذائف هاون 120 وتجمع الآليات شرق مطار غزة المدمر (شرق رفح) بقذيفتي هاون وقاعدة حتسريم بـ4 صواريخ قسام.

وأضافت أنها استهدفت دبابة ميركافا بقذيفة “آر بي جي كوبرا” أثناء محاولتها سحب الآليتين اللتين دمرتهما ظهر اليوم شرق حي التفاح شرق مدينة غزة، كما استهدفت قوة راجلة بعبوتين مضادتين للأفراد شمال بيت حانون (شمال القطاع).

وذكرت الكتائب أنها قصفت الآليات المتوغلة في المنطقة الصناعية شرق بيت حانون بـ6 قذائف هاون والمدفعية المتمركزة في منطقة السريج شرق بلدة القرارة (شرق خان يونس جنوب القطاع) بخمس قذائف هاون.

وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي اعترف أن مستشفى برزلاي بعسقلان استقبل 50 جنديا مصابا في الاشتباكات مع المقاومة على أعتاب غزة خلال 24 ساعة.

بدورها ، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي مسئوليتها عن قصف مدينتي اسدود وعسقلان الساحليتين (شمال القطاع) بستة صواريخ جراد.

وأشارت إلى أنها أمطرت مستوطنتي نتيفوت والعين الثالثة والاليات المتوغلة شرق خانيونس بوابل من الصواريخ والقذائف،كما فجرت دبابة بعبوة ناسفة أرضية شرق بيت حانون.