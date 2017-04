Dawn of the Planet of the Apes ما زال صامداً

شهدت المرتبة الخامسة هذا الأسبوع على شباك التذاكر العالمي، تراجع فيلم How to Train Your Dragon 2 حيث حصد 14 مليون دولار، ودخل الفيلم الصيني The House That Never Dies في المرتبة الرابعة بعد أن سجّل 21 مليون دولار، ودخل فيلم صيني آخر في المرتبة الثالثة هو Tiny Times 3.0 حاصداً 30 مليون دولار، وتقدم فيلم Dawn of the Planet of the Apes الى المرتبة الثانية مع 61 مليون دولار وتمكن فيلم Transformers: Age of Extinction من الصمود في المرتبة الأولى للأسبوع الرابع على التوالي حاصداً 81.2 مليون دولار.

في أميركا، تراجع فيلم Transformers: Age of Extinction من المرتبة الثانية الى الخامسة مع 9.8 مليون دولار، ودخل فيلم S Tape في المرتبة الرابعة حيث جمع 14.6 مليون دولار، ودخل فيلم Planes: Fire & Rescue في المرتبة الثالثة حيث حصد 17.5 مليون دولار ودخل أيضاً فيلم The Purge: Anarchy مباشرة في المرتبة الثانية مع 29.8 مليون دولار، وبقي فيلم Dawn of the Planet of the Apes في المرتبة الأولى للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن حصد 36.2 مليون دولار.

في لبنان، صمد فيلم Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu? في المرتبة الخامسة مع 2568 مشاهد، وتراجع فيلم Maleficent الى المرتبة الرابعة حيث شاهده 2940 شخص، ودخل فيلم The Purge: Anarchy مباشرة في المرتبة الثالثة مع 3003 مشاهد، وبقي فيلم 22Jump Street في المرتبة الثانية مع 4222 مشاهد وبقي فيلم Dawn of the Planet of the Apes في المرتبة الأولى للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن شاهده 7001 شخص.

في مصر، بقي فيلم Edge of Tomorrow في المرتبة الخامسة حيث حصد 62 ألف جنيه، وتراجع فيلم How to Train Your Dragon 2 الى المرتبة الرابعة مع 64 ألف جنيه، وبقي فيلم 22Jump Street في المرتبة الثالثة بعد أن حصد 70 ألف جنيه، وتقدم مجدداً فيلم Maleficent الى المرتبة الثانية مع 75 ألف جنيه وبقي فيلم The Fault in Our Stars في المرتبة الأولى بعد أن حصد 112 ألف جنيه.

في الإمارات العربية المتحدة، عاد فيلم Edge of Tomorrow الى المرتبة الخامسة حيث شاهده 3724 مشاهد، وبقي فيلم Maleficent في المرتبة الرابعة بعد أن شاهده 3742 شخص، وتراجع فيلم How to Train Your Dragon 2 الى المرتبة الثالثة حيث شاهده 3953 شخص، وتقدم مجدداً فيلم Blended الى المرتبة الثانية مع 4248 مشاهد ودخل فيلم Born to Race: Fast Track مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 8064 شخص.