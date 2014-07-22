للمرة الثانية روبرت داوني الأعلى أجراً في هوليوود

Downey ، البالغ من العمر 49 عاماً، جمع معظم أمواله، خلال الفترة الممتدّة بين حزيران 2013 وحزيران 2014، من فيلمه الشهير " Iron Man" الذي حقق إيرادات بلغت 1.2 مليار دولار.

وكان المركز الثاني من نصيب النجم Dwayne "The Rock" Johnson ، البالغ من العمر 42 عاماً، بدخل بلغ حوالى 52 مليون دولار.

أما المركز الثالث فكان من نصيب النجم Bradley Cooper ، البالغ من العمر 39 عاماً، بدخل بلغ حوالى 46 مليون دولار، فيما كان المركز الرابع من نصيب النجم Leonardo DiCaprio ، البالغ من العمر 39 عاماً، بدخل بلغ حوالى 39 مليون دولار.

وجاء الممثل الأسترالي Chris Hemsworth في المركز الخامس بدخل بلغ حوالى 37 مليون دولار.

وهذه لائحة بأسماء النجوم الـ10 الذين تصدّروا اللائحة:

1. Robert Downey Jr. – $75 million

2. Dwayne Johnson – $52 million

3. Bradley Cooper – $46 million

4. Leonardo DiCaprio – $39 million

5. Chris Hemsworth – $37 million