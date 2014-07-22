الأمير جورج يبلغ عامه الأول

يبلغ الأمير George، الثالث في ترتيب ولاية العهد، اليوم عامه الأول.

وفي هذه المناسبة، نشر القصر الملكيّ صوراً للأمير الصغير، الذي يسبق والديه في الشهرة، وهو يلعب مع الفراشات، في متحف التاريخ الطبيعيّ في لندن، الذي يُقيم معرضاً، بعنوان "Sensational Butterflies exhibition".

ويبدو الأمير George في الصور برفقة والديه، مفعماً بالحياة، واثقاً من نفسه، وسعيداً بأوّل لقاء له مع الفراشات، ويرتدي سروالاً قصيراً من الجينز مقلّماً بالأبيض، بالإضافة إلى قميص قطنيّ كحليّ اللون.

وبرغم أنّ الجميع ينتظر احتفالاً كبيراً بهذه المناسبة، إلا أنّ الأمير William وزوجته الدوقة Kate Middleton قد اختارا الاحتفال في المناسبة مع أفراد العائلة المقرّبين والأصدقاء في قصر كنسينغتون، حيث سيتغيّب جدّه الأمير Charles عن الحفل بسبب ارتباطاته، في وقت ستكون الملكة Elizabeth أول الحاضرين، بكلّ تأكيد.

وقد استغلّ الأمير William وزوجته Kate هذه المناسبة لإصدار بيان رسمي، توجّها من خلاله بالشكر إلى جميع الذين أرسلوا إلى الأمير الصغير الهدايا والبطاقات من شتى أنحاء العالم، منذ ولادته وحتى بلوغه عامه الأول.

يذكر أنّ هذا العام شهد قيام الأمير بأوّل زيارة رسميّة له إلى نصف الكرة الأرضيّة الجنوبيّ، حيث استطاع أن يسرق الأضواء من العائلة الملكيّة كلها خلاله.

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