آثار الحكيم:لن اعتذر من اللبنانيات وأنا أكثر كرامة من مايا دياب وقرداحي

في حلقة شهدت مراوغات كلامية بين الإعلامي اللبناني نيشان والفنانة المصرية المعتزلة أثار الحكيم في برنامجه "ولا تحلم"، نفت آثار أن تكون قد تطاولت على الشعب اللبناني مؤكدة أنها لم تعمم وأنها تحترم الشعب الذي وصفته بالرّاقي.

في الوقت نفسه رفضت آثار طلب نيشان الاعتذار من الشعب اللبناني الغاضب عليها، فأحرجها بقوله إنّ الاعتذار من صفات الكبار لتجيبه "هل تقصد أنني لست من الكبار؟"، وكان رد نيشان "أنا أعمم ولا أقصدك أنت شخصياً".

نيشان دافع عن النساء اللبنانيات بالقول "أنا أختي وأمي لا تسيران عاريتين في شوارع لبنان، وهل شاهدت في مطار بيروت فتيات عاريات؟" وأضاف "السينما المصرية مليئة بالعري والإغراء والمشاهد الساخنة"، فأكدت آثار على كلامه قائلة "نعم في السينما المصرية الكثير من الابتذال، حتى مسلسلات رمضان فيها العديد من التجاوزات"، وعادت لتؤكد أنها لم تشاهد نساء عاريات، وأنها لم تقصد التعميم على الإطلاق.

وعن تأييدها لمنع عرض فيلم "حلاوة روح" لهيفا وهبي قالت أثار إنها لم تؤيد منع فيلم، بل تؤيد منع الانحلال والانفلات، وهذا ما تمت مناقشته خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب مع عدد من الشخصيات وكانت أثار واحدة منهم للحديث عن تداعيات المنع، موضحة إنه إذا كان الدستور يؤيد حرية الفن والإبداع فإنه يؤكد أيضاً على حماية الأسرة.

كما أكدت آثار أن من غضب من الشعب اللبناني هو من على رأسه بطحه فشعر أن الكلام يمسه، قائلة "أعوذ بالله من أن أكون قد جرحت بأحد".

وسأل نيشان عن هيفا وهبي، فأكدت أنها ليست ضدها على الإطلاق، وقالت إنها شاهدت مقتطفات من مسلسلها "كلام على ورق" ولاحظت تقدما كبيرا في جانبها التمثيلي.

وتطرق نيشان للخلاف الناشب بينها وبين هالة سرحان على خلفية حديث هذه الأخيرة عن مبالغة آثار فيما فعلته مع رامز جلال، ولجوئها إلى المحاكم، فقالت إن هالة طردت من مصر قبل الثورة بأمر من السيدة سوزان قرينة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وقالت سوزان وقتها "الأشكال دي متقعدش في البلد" بعد حلقة بنات الليل الشهير، وأكدن آثار أنها عندما عادت بعد الثورة فشلت في الكثير من برامجها وآخرها المعروض على قناة المحور"أن الأوان"، الذي لم يستقطب إعلانا واحداً، وأشارت إلى أن هالة تبدو في الثلاثينات من عمرها بفضل عمليات التجميل رغم أنها تبلغ من العمر 72 عاماً، وقالت ساخرة "أتمنى أن أعرف مركز التجميل الذي تذهب إليه حتى أقصده".

وأضافت أن هالة "تحرشت لفظيا بها على مدار ثلاثة أيام، فلم يكن لديها في برنامجها سوى سيرتها هي فقط، حيث اتهمتها بأنها تبحث عن الشهرة والمادة لترد أثار قائلة إنها لو كانت ترغب في الشهرة والمال لما كانت اعتزلت بكامل إرادتها.

ولم تنى آثار قبل أن تنهي حلقتها أن تترك تصريحاً يدينها كعادتها حيث سألها نيشان لماذا بالغت في قصتها مع رامز جلال على الرغم من أن الإعلامي جورج قرداحي ونشوى مصطفى وفيفي عبده ومايا دياب تعرضوا للمقلب ومرروه بشكل عادي، لترد بغرور قائلة "إذا كان الإيمان درجات فالكرامة أيضا درجات"، في إشارة إلى إنها أكثر كرامة من كل هذه الأسماء التي ذكرتها.

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