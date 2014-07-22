ليلى غفران: مسلسل "ابن حلال" ليس له علاقة بقصة مقتل ابنتي

الكثير من الأقاويل ترددت مؤخراً حول مسلسل "ابن حلال" وأن العمل يكشف الحقيقة الغائبة في قضية مقتل ابنة الفنانة ليلى غفران. ووصل الأمر إلى حد تحديد اسم القاتل وهو ابن أحد رؤساء وزراء مصر في عهد مبارك. وللوقوف على حقيقة الأمر اتصلنا بالفنانة ليلى غفران. فأكدت أن العمل ليس له أي علاقة بمقتل ابنتها وأنها كانت تتمنى أن يتناول القضية كما كانت في الواقع بحيث يتم الاعتماد على أوراق التحقيقات وحكم القضاء الذي انتهى بإعدام الجاني. وأضافت:" لكن للأسف قصة المسلسل مشوهة حيث يحاولون خلق بطل من لا شيء كل هدفه إنقاذ الفتيات والتضحية بنفسه والهدف الوحيد من العمل هو ضمان تسويقه بشكل كبير وتحقيق نسبة إعلانات عالية ولكنه بعيد تماما عن حقيقة وتفاصيل مقتل ابنتي".