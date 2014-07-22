داليا مصطفى:هذه أسباب اعتذاري عن "سرايا عابدين"

لم يخلُ مسلسل "سرايا عابدين" من الانتقادات الحادة. ولكن الأمر لم يقف عند الانتقادات بل وصل للأزمات بعد اعتذار الفنانة داليا مصطفى عن استكمال تصوير العمل بشكل نهائي وعدم المشاركة في أي جزء من الأجزاء الباقية. وفي تصريخ خاص لـ"سيدتي نت" كشفت داليا عن أسباب اعتذارها حيث قالت:" كان هناك اتفاق على الكثير من النقاط. لكن لم يتم الالتزام بها. لذا قررت الاعتذار بدون أي مشاكل أو أزمات مع إدارة mbc أو شركة o3 المنتجة للعمل. ومن هذه الأمور المتفق عليها وضع اسمي على التتر بشكل معين. وهو ما تم الالتزام به في الحلقات الثلاث الأولى. ولكن تمّ تغيير الاتفاق بعد ذلك ووجدت اسمي مكتوباً بطريقة لا تليق بي".

وأضافت داليا:" اعتذر لي فادي اسماعيل صاحب شركة o3 عن هذا. فتقبلت اعتذاره لأنهم شركة محترمة جداً ولكني لا أفهم إلى الآن لماذا تمّ تغيير وضع اسمي على التتر. ومن الأسباب الأخرى لانسحابي أن عقدي معهم ينتهي في منتصف أغسطس وسأستأنف بعدها تصوير مسلسل "أنا عشقت" مع أمير كرارة. لذا لن أتمكن من الاستمرار في "سرايا عابدين" لأنه أخذ وقتاً في التصوير أكثر بكثير من المتفق عليه".

كما قالت داليا:" كان الاتفاق على أن أكون من بين زوجات الخديوي. ولكن ذلك لن يحدث إضافة إلى كمّ الانتقادات الرهيب الذي يتعرض له العمل وما يحمله من أخطاء تاريخية غير مقبولة. كل هذه العوامل جعلتني أبتعد عن المخاطرة بالمشاركة في أجزاء أخرى من المسلسل.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"