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هجوم على زوجة السلطان سليمان بسبب موقفها من غزة

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هجوم على زوجة السلطان سليمان بسبب موقفها من غزة هجوم على زوجة السلطان سليمان بسبب موقفها من غزة

الثلاثاء 22-07-2014 18:29

انتقد أتراك على مواقع التواصل الاجتماعي المشاهير الصامتين عن إبداء رد فعل تضامني مع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، ومنهم من انتقد صمتهم في حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي، ومن بين الذين طالهم النقد الممثلة التركية الشهيرة بيرغوزار كوريل زوجة الممثل خالد أرغنش الشهير بالسلطان سليمان، حيث طالبت متابعيها الـ 54 ألف عبر حسابها الشخصي في انستغرام بعدم سب وشتم أشخاص لأنهم لم يكتبوا عبارات التضامن مع الشعب الفلسطيني، وقالت "بدلاً من ذلك، إذهب وادعو الله من قلبك خلف الأبواب المغلقة بدون أن يعلم أحد سوى الله، أن يعيد الأمن والسلام للشعب البريء ويحميه، بدلاً من الإستعراض، كل الأديان السماوية تحث على عدم القتل، وتقول: لا للقتل ، وأي إنسان مهما كان دينه يرفض القتل، وأي إنسان لديه قلب لن يتحمل موت النساء والأطفال الأبرياء، من أجل توقف هذه الحرب الوحشية، وتوقف قتل وسفك دماء الأطفال دعونا نقوم بالصلاة والدعاء لله بقلوب مليئة بالحب والتسامح لتتوقف الحرب بأسرع وقت إنشاء الله."

 

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