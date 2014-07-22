“الأوقاف” تعلن عن افتتاح مركزًا لتدريس الثقافة الإسلامية بمسجد ناصر بقنا‎

أعلن فضيلة الشيخ صالح السقطى وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة قنا، عن ان الوزارة قررت إنشاء 19 مركزا لتدريس الثقافة الإسلامية بمختلف محافظات الجمهورية من بينها محافظة قنا حيث تم اختيار مسجد ناصر بوسط مدينة قنا مقرا للمركز.

وأضاف “السقطى”، إنه تم فتح باب التقدم للدراسة بالمركز، وذلك اعتبارًا من 13 أغسطس المقبل حتى اكتمال عدد الدارسين على ان تكون مدة الدورة 3 أشهر.

وأشار “السقطى”، إلى أن الوزارة اشترطت على المتقدمين للدراسة الحصول على مؤهل جامعي، بالإضافة إلى حفظ الجزئين 29،30 من القرآن الكريم، فضلًا عن حفظ الأحاديث النبوية الأربعين، وتسديد مبلغ 150 جنيها قيمة الدورة، وتكون الدراسة وفق بيان الوزارة في مجالات فقه المعاملات والعبادات، وعلوم القرآن والسنة، والحضارة الإسلامية، وواقع العالم الإسلامي.