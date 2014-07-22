أخبار عاجلة

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

“الأوقاف” تعلن عن افتتاح مركزًا لتدريس الثقافة الإسلامية بمسجد ناصر بقنا‎

Google+ Print
“الأوقاف” تعلن عن افتتاح مركزًا لتدريس الثقافة الإسلامية بمسجد ناصر بقنا‎ “الأوقاف” تعلن عن افتتاح مركزًا لتدريس الثقافة الإسلامية بمسجد ناصر بقنا‎

وزارة الاوقاف

أعلن فضيلة الشيخ صالح السقطى وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة قنا، عن ان الوزارة قررت إنشاء 19 مركزا لتدريس الثقافة الإسلامية بمختلف محافظات الجمهورية من بينها محافظة قنا حيث تم اختيار مسجد ناصر بوسط مدينة قنا مقرا للمركز.

وأضاف “السقطى”، إنه تم فتح باب التقدم للدراسة بالمركز، وذلك اعتبارًا من 13 أغسطس المقبل حتى اكتمال عدد الدارسين على ان تكون مدة الدورة 3 أشهر.

وأشار “السقطى”، إلى أن الوزارة اشترطت على المتقدمين للدراسة الحصول على مؤهل جامعي، بالإضافة إلى حفظ الجزئين 29،30 من القرآن الكريم، فضلًا عن حفظ الأحاديث النبوية الأربعين، وتسديد مبلغ 150 جنيها قيمة الدورة، وتكون الدراسة وفق بيان الوزارة في مجالات فقه المعاملات والعبادات، وعلوم القرآن والسنة، والحضارة الإسلامية، وواقع العالم الإسلامي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا