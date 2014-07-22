أخبار عاجلة

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

«روحاني»: المفاوضات «السبيل الوحيد» لاحراز تقدم في الملف النووي

Google+ Print

أعلن الرئيس الايراني، حسن روحاني، الثلاثاء، أن المفاوضات هي السبيل الوحيد لحل الخلاف حول البرنامج النووي لبلاده، والمستمر منذ عقد.

ويعتبر تعليق «روحاني» هو الأول منذ الاتفاق مع الدول الكبرى في فيينا، الأسبوع الماضي، على تمديد المحادثات التي بدأت قبل 4 أشهر حتى نوفمبر المقبل، بعد أن اقر الجانبان أن التقدم الذي أحرز حتى الأن لا يكفي للتوصل الى اتفاق نهائي، وقال «روحاني»: «المفاوضات هي السبيل الوحيد امامنا ونامل بتحقيق نجاح فيها».

وتريد الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والصين وروسيا، بالإضافة إلى المانيا، التأكد من أن ايران لن تكون قادرة على تصنيع قنبلة ذرية، وفي المقابل، تطالب إيران برفع العقوبات التي تشل اقتصادها، كما يشدد ممثلوها على الحفاظ على حق طهران في تطوير برنامج نووي مدني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية