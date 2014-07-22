«روحاني»: المفاوضات «السبيل الوحيد» لاحراز تقدم في الملف النووي

أعلن الرئيس الايراني، حسن روحاني، الثلاثاء، أن المفاوضات هي السبيل الوحيد لحل الخلاف حول البرنامج النووي لبلاده، والمستمر منذ عقد.

ويعتبر تعليق «روحاني» هو الأول منذ الاتفاق مع الدول الكبرى في فيينا، الأسبوع الماضي، على تمديد المحادثات التي بدأت قبل 4 أشهر حتى نوفمبر المقبل، بعد أن اقر الجانبان أن التقدم الذي أحرز حتى الأن لا يكفي للتوصل الى اتفاق نهائي، وقال «روحاني»: «المفاوضات هي السبيل الوحيد امامنا ونامل بتحقيق نجاح فيها».

وتريد الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والصين وروسيا، بالإضافة إلى المانيا، التأكد من أن ايران لن تكون قادرة على تصنيع قنبلة ذرية، وفي المقابل، تطالب إيران برفع العقوبات التي تشل اقتصادها، كما يشدد ممثلوها على الحفاظ على حق طهران في تطوير برنامج نووي مدني.