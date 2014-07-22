قرص تدليك حصري لتعزيز متانة البشرة

لكي نوفر لجميع النساء فرصة الاستفادة من منافع التدليك الجاف وفق الطريقة التي يمارسها خبراء التجميل المعالجين في المعهد، عَمَدَتLancôme إلى تصميم أداة في منتهى البساطة تعمل بتقنية يسهل تعلمها بسرعة. تجربة رائعة توفر للمرأة الفعالية التي تتوخّاها كلما شاءت بكل راحة وخصوصية في منزلها.

قرص تدليك حصري

تطلَّبَ تطوير التصميم المثالي لشكل قرصRénergie French Lift™ الحصري، اختبارات وتجارب مستفيضة. فقد صُمم بدقة بالغة ليوفر توازناً مثالياً بين الليونة والصلابة، وبشكل يحاكي حركات يدي الخبير المعالج بفضل صنعه من السيليكون المُحكّم، مايكسبه جودة عالية. ويمتاز المقبض بوجود زخارف منحوتة على شكل V في مقدمة القرص، لتعزيز قدرته على التحكم بالبشرة بصورة أفضل وبالتالي تحفيز فعاليته في تنشيط الطبقات الداخلية للبشرة.

من وحي خبرات مؤسستنا

يتيح القرص تدليك البشرة وشتى مناطق الوجه بفعالية عالية، ليمنح فوائد شبيهة بتلك التي يوفرها التدليك على أيدي خبراء التجميل في المعهد. كما يساعد على تنشيط البشرة بعمق من خلال حركات الضغط لتنشيط الدورة الدموية في الأوعية الشعرية الدقيقة وتجديد شباب تقاسيم الوجه وكتلة البشرة.

ويجب استخدام قرص التدليك في بداية الروتين المسائي للعناية بالبشرة، تلك اللحظات التي تخصصها المرأة لنفسها. ومن الضروري دائماً القيام بالتدليك على بشرة جافة، أي بشرة نظيفة تماماً وخالية من آثار الماكياج. ولدى الإنتهاء من التدليك، يُستأنف روتين العناية المسائية بالبشرة ويُختتم باستعمال مستحضر Rénergie French Lift™ لشد البشرة.

تقنية تدليك بأربع خطوات

صُممت من قبل متخصصين من معهد Institut Lancôme، ويتم تنفيذها باستخدام القرص. وتستهدف هذه التقنية ثلاث مناطق مختلفة، باتباع نهج محدد حسب المنطقة، وتتم من خلال أربع خطوات لتحقيق نتائج شاملة في شد الوجه.

لتدليك البشرة الجافة، يُمسك القرص من المقبض المطلي بالزنك، ويوضع جانبه المنحوت على البشرة. ينبغي أن تكون الحركات ثابتة ودقيقة للتحكم بالبشرة والعمل على طبقاتها العميقة.