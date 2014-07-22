عدوى الشعر الازرق تنتقل إلى ديما بياعة

اتبعت النجمات موضة صبغ الشعر باللون الأزرق، فاشتهرت Katy Perry باستخدام هذا اللون بكامل تدرّجاته، في إطلالات مختلفة. لكنّ هذه الموضة لم تقتصر على النجمات الأجنبيّات فحسب، بل انتقلت إلى العالم العربي. وها هي ديما بيّاعة تظهر بالشعر الأزرق.

إذا كنت تحبّين التغيير، فإنّ موقع " سيدتي نت" يعلّمك طريقة الحصول على الشعر الأزرق:

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1.حضّري شعرك للظلال الأزرق:

يتحوّل الشعر الأزرق إلى اللون الأخضر بسرعة، إذا لم يتمّ صبغه من قبل. لذلك، حضّري شعرك للظلال الأزرق الذي ترغبين فيه.

- إذا كنت تريدين اللون الأزرق الفاتح، يجب عليك أوّلاً تبييض شعرك؛ وذلك بصبغه باللون الاشقر.

- إذا كنت تريدينه أزرق داكناً، فعليك أن تصبغي شعرك بلون أشقر داكن.

2. غسل الصبغة وتجفيف الشعر:

اغسلي الصبغة بدقة، ولا تستخدمي البلسم عند غسل الصبغة، كي تبقى البشرة مفتوحة، وكي لا تبقى الصبغة على فروة الرأس. جففي شعرك جيّداً بعد الصبغة، كي تلتصق الصبغة الجديدة جيّداً.

3. وضع الصبغة:

ضعي الصبغة على بعد نصف إنش من الجذور. ثمّ قومي بتسريح الصبغة لضمان انتشارها. احتفظي بمنشفة رطبة في متناول اليد لمحو البقع الزرقاء، قبل أن تلطّخ بشرتك. بعد الانتهاء من وضع الصبغة، ارفعي شعرك، وضعيه في قبّعة.

4.جفّفي الصبغة:

عليك أن تتركي الصبغة لمدة ثلاث ساعات للحصول على اللون الأزرق المطلوب، ثمّ استخدمي منشّف الشعر لتجفيف الشعر، ما يؤدي إلى لون أكثر كثافة ويدوم لفترة أطول.

5.غسل الشعر:

شطّفي شعرك أولاً بالخلّ، مرّة واحدة، لتثبيت اللون، ثمّ اغسليه جيّداً بالماء البارد باستخدام شامبو مثبت اللون. إذا كان شعرك دهنيّاً، فحاولي استخدام شامبو الألوان المنعش، مرة واحدة أو مرتين، في الأسبوع.

بذلك، تحصلين على شعر أزرق مواكب للموضة، وأكثر من ذلك. من ميزات اللون الأزرق أنّ من السهل إعادة الشعر إلى لونه الطبيعي بمجرّد استخدام "مجرد صبغ الشعر".

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