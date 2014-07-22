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أعدي حقيبة ماكياجك لتتلاءم مع الشهر الفضيل

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أعدي حقيبة ماكياجك لتتلاءم مع الشهر الفضيل أعدي حقيبة ماكياجك لتتلاءم مع الشهر الفضيل

الثلاثاء 22-07-2014 15:09

هل قمت بإعداد حقيبة ماكياجك لتتلاءم مع شهر رمضان؟؟ ربما لا، فالكثير من السيدات يمتنعن تماماً عن وضع مستحضرات التجميل في شهر رمضان خوفاً من المظهر المتكلف.
وللجمع بين المظهر الطبيعي المناسب لأيام الصوم من جهة والإطلالة المشرقة الخالية من العيوب من جهة أخرى، فإن "سيِّدتي نت" يقدم إليك خطوات هذا الماكياج:

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1. لا يعتمد هذا الماكياج على الألوان، فإطلالة الشهر الفضيل يجب أن تتميز بالشكل الطبيعي الخالي من التكلف، لذلك فأنت لن تحتاجي في هذا الماكياج البسيط المميز سوى لمنتجات تأسيس البشرة مع مجموعة اللون الأسود، والتي تتضمن: الماسكارا السوداء، الكحل الأسود، الظل الأسود.
2. ابدئي بوضع كريم الشمس على بشرتك، ثم أتبعيه بطبقة من الأساس البودرة، وإن كنت ستخرجين في الليل فعليك أن تستبدلي كريم الشمس بكريم الأساس، ثم أتبعيه بطبقة من البودرة أيضاً.
3. اهتمي بوضع طبقة غنية من الكونسيلر الكريمي أسفل عينيك لإخفاء الهالات السوداء التي تظهر دائماً في رمضان نتيجة السهر الطويل.
4. ارسمي خطاً رقيقاً من الظلال السوداء على جفونك بحيث يكون كالآي لاينر ولكن مع لمسة رفيعة وبسيطة.
5. طبقي الماسكارا السوداء على رموشك العلوية والسفلية.
6. وأخيراً عليك بترك شفاهك طبيعية كما هي، ولكن يمكنك وضع القليل من أحمر الشفاه باللون اللحمي الفاتح إذا كنت ستخرجين ليلاً، وتأكدي أن الإطلالة البسيطة ستزيدك جمالاً ورقة سواء في رمضان أو غيره من أشهر السنة، فهذه الإطلالة هي الأفضل لكل فتاة تريد جذب الأنظار إلى رقتها وأنوثتها الساحرة دون الإكثار من منتجات التجميل.

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