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"أكتوبر للعلوم الحديثة": إقبال كبير من الطلاب على الكليات العملية

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أكدت الدكتورة نوال الدجوى رئيس مجلس أمناء جامعة MSA أن هناك عددا كبيرا من الطلاب تقدموا بأوراقهم للالتحاق بكليات القمة الجامعة، والتى تتضمن كليات "طب الأسنان والصيدلة والهندسة والتكنولوجيا الحيوية والفنون والتصميم واللغات وعلوم الكمبيوتر والإعلام وعلوم الإدارة" .

وأشارت "الدجوى" إلى أن خريجى الجامعة يحصولون على شهادتى بكالوريوس الأولى معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، معترفا بها فى والوطن العربى والثانية من بريطانيا معترف بها عالميا، وهذا نتيجة لما تقدمه الجامعة من إمكانيات بشرية وتجهيزات على نفس مستوى الجامعات البريطانية.

فيما شهدت جامعة MSA إقبالا كبيرا من الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلياتها العملية والنظرية، وذلك للمستوى المتميز والمرموق الذى حققته الجامعة على المستوى الداخلى والخارجى.
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