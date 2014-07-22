جوازات المطار تمنع 5 سوريين من السفر لألمانيا بتاشيرات مزورة

أحبطت سلطات الجوازات بمطار القاهرة الدولى برئاسة اللواء مجدى السمان اليوم الثلاثاء، محاولة 5 ركاب سوريين السفر إلى ليبيا بتأشيرات مزورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأثناء تقدم الركاب للسفر اشتبه ضباط مصلحة الجوازات فى صحة وسلامة وثائق 5 سوريين أثناء تقدمهم للسفر على متن الطائر المصرية المتجهة إلى فرانكفورت، بعرض وثائق السفر الخاصة بهم على المعمل الجنائى تبين تزوير تأشيرات دخول ألمانيا وإصدر اللواء مجدى السمان مدير إدارة الجوازات قرار بترحيلهم إلى جهة قدومهم مرة أخرى.