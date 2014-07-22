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الداخلية الليبية: حركة المرور مع مصر عبر منفذ أمساعد البرى مستمرة

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ذكرت وزارة الداخلية الليبية اليوم الثلاثاء، أن منفذ أمساعد البرى مع يعمل بشكل اعتيادى وحركة الدخول والخروج بين البلدين مستمرة.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، "إن السلطات المصرية نفذت (من جانب واحد) منذ أربعة أيام قرارا يمنع دخول شاحنات البضائع المصرية إلى الأراضى الليبية، والسماح فقط بدخول الشاحنات والعمالة المصرية العائدة من دولة ليبيا، مع السماح بمغادرة الليبيين والشاحنات الليبية المغادرة بقيادة السائقين الليبيين".

وعلى صعيد آخر، أشارت الوزارة إلى أن منفذ رأس اجدير الحدودى بين ليبيا وتونس يعمل بشكل طبيعى وحركة عبور المسافرين قى الاتجاهين بين البلدين لم تتوقف على عكس ما تناولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعى.

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