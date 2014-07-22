11 صورة لأسلحة ومعدات الإرهابيين المستخدمة في «مذبحة الفرافرة»

نشر العميد محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، بعض الأسلحة والمعدات والأجهزة التي استخدمها الإرهابيين في الهجوم على النقطة الأمنية بالفرافرة بالوادي الجديد ونتج عنه استشهاد 22 ضابطًا وجنديا.

وقال العميد «سمير» في صفحته على «فيس بوك»، الثلاثاء، إن القوات المسلحة تؤكد لشعب مصر العظيم، إنها لن تترك أو تفرط في حق القصاص لشهدائنا الأبطال مهما كلف ذلك من تضحيات وستواصل جهودنا لمحاربة الإرهاب، وضرب البؤر التكفيرية لتطهير مصر من أعداء الوطن والأديان السماوية.