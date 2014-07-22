المتحدث العسكري: 20 إرهابي نفذوا حادث كمين الفرافرة بإستخدام 4 سيارات دفع رباعي

ذكر المتحدث الرسمي للقوات المسلحة في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” أنه في إطار التواصل مع الشعب المصري العظيم والحرص على إطلاعه بكافة الحقائق حيال الحادث الإرهابي الذي استهدف نقطة حرس الحدود بالوادى الجديد بتاريخ 19-7-2014، فإن نتائج التحقيقات الأولية تشير إلى الآتي:

1 – الهجوم تم بواسطة مجموعة إرهابية تتكون من عدد “20″ فرد يستقلون عدد “4″ عربة دفع رباعي إحداهم تحمل براميل بها مواد شديدة الإنفجار، ومسلحين بأسلحة متطورة “بنادق قناصة – رشاشات كلاشينكوف – بنادق آلية” وقواذف RBJ وقنابل يدوية.

2 – قيام جنودنا البواسل بالتعامل الفوري مع تلك العناصر عند اقترابها من النقطة من عدة جهات مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من تلك العناصر وحال دون قيامهم باقتحام النقطة.

3 – استمرت العناصر الإرهابية فى محاولة إقتحام النقطة وفشلوا في ذلك، حيث قاموا بإطلاق عدة قذائف RBJ أصابت إحداهم إسطوانة غاز متواجدة بالنقطة مما أدى إلى إنفجارها وإشتعال النيران بمخزن الذخيرة والنقطة، الأمر الذي أسفر عن استشهاد العدد الأكبر من قوة النقطة مع استمرار تمسك باقي العناصر بمواقعهم لمنع اقتحامها.

4 – بوصول عناصر الدعم للنقطة والتعامل مع الإرهابيين لاذوا بالفرار بالمناطق الجبلية بواسطة عدد “2″ عربة تاركين بعض الأسلحة والمعدات والأجهزة خاصتهم وعدد “2″ عربة وجثمان أحد الإرهابيين.

5 – جاري استكمال باقى التحقيقات وفحص المضبوطات التي تمكننا من تحديد العناصر الإرهابية المتورطة في ارتكاب هذا الحادث الإجرامي لتقديمهم للعدالة.

وتؤكد القوات المسلحة لشعب مصر العظيم، اننا لن نترك أو نفرط في حق القصاص لشهدائنا الأبطال مهما كلفنا ذلك من تضحيات وسنواصل جهودنا لمحاربة الإرهاب وضرب البؤر التكفيرية لتطهير مصر من أعداء الوطن والأديان السماوية.