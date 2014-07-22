الثلاثاء 22-07-2014 12:18
المقادير
4 أكواب من الدقيق العادي
3 أكواب من السميد
كوب من الزبدة
ملعقتان صغيرتان من "البايكينغ باودر"
ملعقة صغيرة من الفانيليا
كوبان ونصف الكوب من السكّر
4 بيضات
كوب من القطر، للتقديم
طريقة التحضير
1ـ توضع جميع المقادير في العجّانة الكهربائيّة، باستثناء البيض. تخلط جيّداً، بغية الحصول على عجينة متماسكة.
2 ـ يضاف البيض إلى العجينة.
3 ـ بعد الفراغ من الخفق، تقطّع هذه العجينة إلى قطع متساوية، وتوضع في صينيّة الفرن، وتخبز على حرارة 275 درجة مئويّة، وذلك لمدّة 20 دقيقة، حتى تحمرّ.
5 ـ طريقة التقديم: تقدّم عيون الندى باردةً، مع القطر.
لا تفوّتوا أبداً متابعة تطبيق "سيدتي" لأنه دليلكم الوحيد في الطبخ والمطبخ وحمليه الآن مجاناً على هذا الرابط