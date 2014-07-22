المقادير

4 أكواب من الدقيق العادي

3 أكواب من السميد

كوب من الزبدة

ملعقتان صغيرتان من "البايكينغ باودر"

ملعقة صغيرة من الفانيليا

كوبان ونصف الكوب من السكّر

4 بيضات

كوب من القطر، للتقديم

طريقة التحضير

1ـ توضع جميع المقادير في العجّانة الكهربائيّة، باستثناء البيض. تخلط جيّداً، بغية الحصول على عجينة متماسكة.

2 ـ يضاف البيض إلى العجينة.

3 ـ بعد الفراغ من الخفق، تقطّع هذه العجينة إلى قطع متساوية، وتوضع في صينيّة الفرن، وتخبز على حرارة 275 درجة مئويّة، وذلك لمدّة 20 دقيقة، حتى تحمرّ.

5 ـ طريقة التقديم: تقدّم عيون الندى باردةً، مع القطر.

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