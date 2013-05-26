دراسة: أدوية الكولسترول ترفع فرص الإصابة بمرض السكر

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها فريق من الباحثين الكنديين عن معلومات جديدة وخطيرة بشأن أحد مجموعات الأدوية المستخدمة لتخفيض مستوى الكولسترول بالدم وتقلل فرص الإصابة بأمراض القلب، وأبرز أضرارها على صحة الإنسان.

وأشار الباحثون إلى أن أدوية خفض الكولسترول التى تنتمى إلى مجموعة الستاتين "statins"، وخاصة عقار أتورفاستاتين "atorvastatin " وسيمفاستاتين "simvastatin"، يرفعان خطر الإصابة بمرض السكر، أحد أخطر الأمراض المزمنة على الإطلاق، ويصيب أكثر من 350 مليون شخص على مستوى العالم.

وتابع الباحثون أن المرضى الذين يستخدمون عقار أتورفاستاتين "atorvastatin" ارتفعت فرص إصابتهم بمرض السكر بنسبة 22%، فيما ساهم عقار " rosuvastatin " فى رفع فرص الإصابة بالمرض بنسبة 18%، بينما بلغت النسبة 10% بين مستخدمى عقار وسيمفاستاتين "simvastatin".

وأكد الباحثون أن كبار السن الذين يستخدمون تلك العقاقير معرضين للإصابة بمرض السكر بغض النظر عن نوع العقار أو جرعته، وذلك بسبب تورطها فى إحداث خلل بعملية إفراز هرمون الأنسولين، لافتين أن وصف الطبيب للعقار سيعتمد على تقديره للأمور وحسب حاله المريض وخاصة أن فوائده فى الحد من أمراض القلب تفوق المخاطر المحتملة فى تحفيز الإصابة بمرض السكر.

وشملت الدراسة 1.5 مليون شخص، يبلغ متوسط عمرهم 73 عام، وأجريت فى الفترة من 1997 حتى 2010.

وجاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بدورية "BMJ" ، وذلك على الموقع الإلكترونى للدورية فى الثالث والعشرين من شهر مايو الجارى.