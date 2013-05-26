احذرى المعادن الثقيلة بمستحضرات الشفاه

المعادن الثقيلة التى تحتويها بعض أنواع مستحضرات الشفاه قد تحتوى على مستويات يمكن أن تكون خطيرة وسامة، وهذا ما أوضحه دكتور محمد لطفى الساعى إستشارى الأمراض الجلدية قائلا وجد الفريق البحثى فى جامعة " كاليفورنيا" بيركلى، أن وجود تلك المعادن ليس المشكلة وإنما مستوياتها حيث اكتشف أن بعضا من هذه المعادن السامة وجدت بنسب يمكن أن تصبح خطرة على المدى الطويل.

وقام الباحثون بفحص واختبار ٣٢ نوعا مختلفا من أحمر الشفاه وملمع الشفاه المتوفرة فى متاجر بيع أدوات التجميل والصيدليات، ووجدوا معادن الرصاص والكادميوم والكروم والألمونيوم وخمسة معادن أخرى، وكانت بعض هذه المعادن بمعدلات يمكن أن تثير مشاكل صحية مع الاستخدام الطويل، ومن المعروف أن مستحضرات الشفاه يمكن للجسم امتصاصها حيث تتسلل ببطء أثناء تناول الطعام أو حتى عند بقائها طويلا على الشفاه.

وأشارت الأبحاث إلى أن ارتفاع مستويات الكروم قد يكون خطيرا حيث يعرف تأثير هذه المادة الكيميائية فى الإصابة بسرطان الرئة، كما ربطه البعض بسرطان المعدة أيضا.

وحذر الباحثون بجامعة كاليفورنيا أيضا من أن إفراط بعض النساء فى وضع الملمعات الخاصة بالشفاه كثيرا، ما قد يعرضهن لكميات "مقلقة" من الألومنيوم والمنجنيز. الدراسة عرفت استخدام المستحضرات كاستخدام متوسط وهو ابتلاع ٢٤ ملليجرام من ماكياج الشفاه كل يوم، فى حين تم تعريف استخدام مفرط باستخدام ٨٧ ملليجراما تناولها فى اليوم الواحد.

وهؤلاء ممن يستخدمون مستحضرات الشفاه عدة مرات على مدار اليوم هم الأكثر عرضة للوقوع ضمن مجوعة الاستخدام العالى، يمكن أن ارتفاع استخدام هذه المساحيق يؤدى إلى التعرض المفرط لألكادميوم والألمنيوم، والمنجنيز، وكذلك، والتعرض لتركيزات عالية من المنجنيز والذى هو على المدة التراكمى يؤثر على الجهاز العصبى.

وأظهرت دراسة سابقة أجريت من قبل هيئة الولايات المتحدة للأغذية والدواء (FDA) فى عام ٢٠١٢ أن أكثر من ٤٠٠ علامة تجارية لأحمر الشفاه شعبية تحتوى على كمية رصاص ضعف ما كان يعتقد فى السابق.

لذا لا ينبغى الهلع من قبل المستخدمين ولكن لا بد من عدم الإفراط فى الاستخدام وكذلك فإن كمية المعادن تشير إلى أن المنظمات الصحية والرقابية بحاجة إلى مزيد من الرقابة على المنتجات.