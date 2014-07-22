السجن والجلد لسعوديتين تبادلتا الشتائم عبر الـ «واتس آب»

قضت المحكمة الجزائية في جدة بالسجن 10أيام على سيدتين سعوديتين لإدانتهما بتبادل السباب والشتائم عبر رسائل الجوال والواتس آب وجلد كل واحدة منهما 20 جلدة وهي جالسة وعليها ثيابهاوخمارها.

وكانت مواطنة سعودية تقدمت بدعوى ضد ابنة خالتها تتهمها بإرسال رسائلنصية ورسائل واتس آب تتضمن سبا وتشويه سمعه واستخدام ألفاظ نابية، فيمااطلعت المحكمة على 20 رسالة متبادلة بين السيدتين تتضمن إساءات.

وأكد قاضي المحكمة، كما نقلت صحيفة «عكاظ أونلاين»، الثلاثاء، على ضرورة مراجعة كل منهما لموقفها صيانة للرحم وصلة القرابة بينهما وكسبا للأجر والثواب في أيام رمضان، وتم ندب الطرفين للصلح عدة مرات إلا أنهما تعنتتا ورفضتا الصلح ما دعا القاضي لتعزير كل منهما بالسجن 10 أيام وعشرين جلدة مع أخذ التعهد عليهما بعدم التعرض للأخرى بالسوء قولا أوفعلا أو عملا.

واعترضت السيدتان على الحكم وطلبتا استئناف الحكم وتقديم لائحة اعتراضية أمام محكمة الاستئناف خلال 30 يوما تنتهي عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وفي حالة عدم تقديمهما للائحة في المدة النظامية يسقط حقهما في الاستئناف ويصبح الحكم نافذا.