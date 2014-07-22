استطلاع «جالوب»: الأمريكيون يفضلون النساء لإدارة البلاد

يعتقد 63% من الأمريكيين أن إدارة بلادهم كانت ستصبح علي نحو أفضل إذا كان هناك مزيد من النساء في المناصب السياسية، وذلك وفقاً لاستطلاع رأي أجره مركز «جالوب» الدولي للدراسات، الذي أشار إلي وجود 6% زيادة عن الاستطلاعات التي أجريت في عامي 1995 و2000.

هذا الاعتقاد الذي توصل إليه الاستطلاع لم يكن محصوراً علي النساء المشاركات في الاستطلاع فقط، حيث أيد هذا الرأي المشاركون من الجنسيين بنسبة 69% من النساء، و55% من الرجال.

والأمر نفسه ينطبق علي الفئات العمرية المختلفة، رغم تراجع تأييد الفكرة مع تقدم عمر المشاركين في الاستطلاع، فـ73% من المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 18-29 عاماً قالوا أن الولايات المتحدة ستكون أفضل في وجود نساء أكثر في المناصب السياسية، في مقابل 55% من المشاركين فوق الـ55 عاماً.

وأيد الأغلبية العظمى من الليبراليين والديمقراطيين الفكرة بنسب لا تقل عن 75% لكلا الفريقين، في حين قلت النسب في أوساط الجمهوريين لتصل إلي 41% والمحافظين 51%.

ورغم أن النساء يشكلون ما يقرب من 51٪ من سكان الولايات المتحدة، فإن مستوى التمثيل النسائي في الكونجرس الأمريكي متدني.