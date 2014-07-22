بالصور .. محافظ سوهاج يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي بجرجا‎

قاد اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج ، صباح اليوم ، حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والنيل بمركز جرجا يرافقه شعبان قنديل السكرتير العام المساعد ، وجلال قبيصي وكيل وزارة الري بسوهاج ، ومحمد عبد الحميد إمبابي رئيس مركز ومدينة جرجا وبتأمين من قوات أمن سوهاج وشرطة المسطحات المائية ومعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا.

أسفرت الحملة عن إزالة 4 حالات تعدي علي النيل بالبناء بالخرسانة المسلحة طابق واحد وطابقين ناحية منطقة الخور بجرجا.

وأكد محافظ الإقليم علي أن المتابعة مستمرة لظاهرة التعديات علي الاراضي الزراعية بسوهاج لافتا إلى نجاح الحملات المكثفة بنواحي مراكز ومدن المحافظة حتى الان في تنفيذ العديد من الإزالات للقضاء علي تلك الظاهرة والحفاظ علي الرقعة الزراعية وأملاك الدولة تنفيذا لتعليمات إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية.