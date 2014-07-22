بالصور .. وقفة احتجاجية بديوان محافظة كفر الشيخ لرفض المحافظ صرف العيدية

شهد ديوان عام محافظة كفر الشيخ اليوم وقفة احتجاجية داخل الديوان وبالصالة بالدور الثاني المؤدية لمكتب المحافظ لرفض المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ صرف العيدية السنوية بمناسبة عيد الفطر المبارك التي كان يصرفها اللواء صلاح سلامه محافظ كفر الشيخ الأسبق وكانت تتراوح مابين 50 لـ100جنيه.

وأكد العاملون أن المهندس أحمد زكي عابدين محافظ كفر الشيخ الأسبق ضاعف من العيدية عل مرحتلين لتبلغ 200جنيه كما صرفها المهندس سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ السابق كما صرف المستشار محمد عزت عجوة في بداية الشهر كمنحة رمضانية ولكنه رفض صرفها بمناسبة العيد وكانت تصرف لمرتين الأولى في بداية الشهر وصرفها بالفعل المحافظ والثانية قبل العيد لكنه رفض صرف العيدية برغم سبقه لصرفها العيد الماضي.

ووقف العاملون بالديوان عند دخول المحافظ مطالبينه بصرف العيدية التي تعودوا عليها وعقب دخول المحافظ مكتبه رددوا عدد من الهتافات مطالبين برحيله.

وأكد المتظاهرون إن العيدية التي تتراوح مابين 180جنيه لـ200جنيه تعتبر متنفس لهم قبل عيد الفطر المبارك خاصة بعد ارتفاع الأسعار التي لم تقتصر على المواد البترولية فقط.