75 ألف عامل يتبرعون بأجر يوم لصندوق تحيا مصر

قرر 75 ألف عامل بالسكك الحديدية ومترو الانفاق التبرع بأجر يوم من راتب أغسطس المقبل لصندوق ( تحيا مصر ) كمرحلة أولى.

وصرح عبد الفتاح فكرى رئيس النقابة العامة بأن النقابة مستمرة فى حملتها لدعم الأقتصاد القومي كما ساهمت بنحو 100 ألف جنية من أشتراكات العاملين فى عضويتها ضمن حملة اتحاد العمال .

وأشار إلى أن المهندس هاني ضاحي وزير النقل قرر صرف منحة 500 جنية لجميع العاملين بمناسبة عيد الفطر المبارك وزيادة حافز الأنتاج للعاملين بورش صيانة عربات الركوب بأبوراضى الذين انتهوا من إضافة 140 عربه على خطوط القطارات للعمل خلال أيام العيد.

/أ ش أ/