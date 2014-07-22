“النقابات المهنية” تختار برهان وسلماوي للتفاوض مع الكتل السياسية حول الانتخابات البرلمانية المقبلة

قرر اتحاد النقابات المهنية، اختيار أسامة برهان، أمين عام الاتحاد، ومحمد سلماوى رئيس اتحاد الكتاب العرب، للتفاوض مع التحالفات المدنية والكتل السياسية، فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقرر الاتحاد خلال اجتماعه اليوم، والذي أقيم بمقر نقابة المعلمين، أن تكون رئاسة الاتحاد بالتناوب، على أن يرأس اجتماعات المجلس النقيب المضيف للاجتماع، بالإضافة إلى تجديد الثقة.

واتفق المجتمعون على اختيار الدكتوره “كوثر محمود” أمينًا عامًا لصندوق اتحاد النقابات المهنية، وتنسيق الدعم المادي اللازم لخوض الانتخابات البرلمانية، واختيار الدكتور “فتحي ندا”، نقيب الرياضيين، متحدثًا رسميًا باسم اتحاد النقابات المهنية، كما تم تشكيل لجنة لإعداد لائحة تنفيذية للاتحاد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، علي أن يتم تشكيل لجان أخرى لاحقا مثل اللجنة الإعلامية.

علي صعيد آخر، أكد اتحاد النقابات المهنية، في بيان له، أنه يتابع الأحداث الجارية بالنقابة العامة للمعلمين، واصفًا ما يحدث بالتدخل السافر من جماعة الإخوان المسلمين، ومحاولتهم الدائبة معارضة مجلس النقابة لتسيير الأعمال.

وأوضح الاتحاد أن النقابات الحرة التي تخلصت من قيود الإخوان، ترفض كل أشكال التدخل والبلطجة، التي تمارسها فئة معينة، بغرض وقف إجراءات الاصلاح والتغيير، مشدداً على أنه يقف بكل قوة لمساندة مجلس تسيير الأعمال داخل نقابة المعلمين.