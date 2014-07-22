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أسماء 1369 من مستحقي المساعدات السكنية من "زايد للإسكان"

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أسماء 1369 من مستحقي المساعدات السكنية من "زايد للإسكان" أسماء 1369 من مستحقي المساعدات السكنية من "زايد للإسكان"
م الاســـــــــــــــم
55. ابراهيم ابراهيم مصطفي علي الحمادي
56. ابراهيم احمد حسن غلوم
57. ابراهيم احمد كميل عبدالله البلوشي
58. ابراهيم السيد مصطفى السيد حسن محمد الهاشمي
59. ابراهيم حمد عبيد علي النهم المراشدة
60. ابراهيم عبدالله علي مراد سلطان الرئيسي
61. ابراهيم محمد ابراهيم احمد آل علي
62. ابراهيم محمد ابراهيم محمد سبيعان الطنيجي
63. ابراهيم ناصر ابراهيم جاسم بيرق اللوغانى
64. ابراهيم هاشل عبيد هاشل الفارسي الجنيبي
65. ابراهيم يعقوب محمد السركال ال علي
66. ابوبكر احمد علي عبدالرحمن
67. احمد اسماعيل عبدالله إسماعيل العضب
68. احمد اسماعيل فرحان اسماعيل الباروت
69. احمد جمعه سعيد جمعه فيروز النقبي
70. احمد حسن احمد علي الظهوري
71. احمد حسن محمد حسن البلوشي
72. احمد حسين محمد علي
73. احمد حميد عبيد علي المراشده
74. احمد خميس علي خميس الظهوري
75. احمد راشد علي الحاي الغفلي
76. احمد راشد محمد عبدالله عبدالله البادي
77. احمد سعيد راشد احمد الكندي
78. احمد سعيد سالم المنصورى
79. احمد سليمان عبيد حمد الزعابي
80. احمد سليمان عيسى عبدالله البلوشي
81. احمد صالح احمد درويش آل علي
82. احمد عبدالله سليمان مراد المازمي
83. احمد عبدالله عبدالرحمن محمد
84. احمد علي سالم علي آل علي
85. احمد محمد امين شالواني
86. احمد محمد خميس سليمان النقبي
87. احمد محمد محمد نزواني المراشدة
88. احمد يوسف صالح سالم الحمادي
89. اسماعيل حسن عبيد اسماعيل المازمي
90. اسماعيل علي محمد
91. امنة عيسي علي
92. انور عبدالرحيم علي محمد
93. ايمن سليمان محمد سليمان النقبي
94. ايوب سليمان احمد عبدالكريم المازمي
95. أحمد محمد مراد عيسى البلوشى
96. بدر احمد غلوم يوسف الانصاري
97. بدر اسماعيل حسن ابراهيم ال علي
98. بدر عبدالكريم مراد محمد
99. بدر علي احمد لافتيه الجسمي
100. بدر محمد مراد علي المازمي
101. بدرية احمد ميرزا علي الشمسي
102. جابر عبدالله عبدالرحمن مبارك
103. جاسم عبدالله حميد عبدالرحمن
104. جاسم محمد حسن عبدالله حسن المرزوقي
105. جاسم محمد مراد عبدالرحمن غريب المازم
106. جاسم محمد ناصر عبدالرحيم الخاجه
107. جمال سعيد سالم خلفان
108. جمال محسن محمد عبدالله شبانه الجسمي
109. جمعه مراد صالح أحمد الهوتى
110. حسن اسماعيل عبدالرحمن مراد البلوشي
111. حسن بدر على محمد خلف الحوسني
112. حسن حسن أحمد ال على
113. حسن صالح حسن ال على
114. حسن عبدالرحمن محمد عبدالله ال علي
115. حسن عبدالله احمد عبدالله الحمادي
116. حسن محمد درويش الحوسني
117. حسن ناصر عبدالله جعفر محمد
118. حسن يوسف رمضان علي الجسمي
119. حسين على محمد البديع النقبى
120. حسين علي عبدالرحمن اسماعيل البيرق
121. حسين علي مراد عبدالله البلوشي
122. حليمه عبدالله عبود
123. حمد بدر على الحوسني
124. حمد دلموج سعيد سلطان السويدي
125. حمد علي احمد علي لافتيه الجسمي
126. حمد فهد احمد عبدالرحمن المعيني
127. حمد كرم عبدالله محمد هادي المازم
128. حمد محمد راشد عبدالله المعيني
129. حمد يوسف عبدالله محمد ال علي
130. خالد حسن محمد موسى عبدالله الكعبي
131. خالد حميد عبيد النهم ألمراشدة
132. خالد خدوم اسماعيل محمد
133. خالد خميس الحمادي خميس الحمادي
134. خالد راشد محمد عابد
135. خالد سليمان محمد سليمان النقبي
136. خالد عبدالرحمن محمد عثمان ال علي
137. خالد عبدالله جمعه عبدالله الحوسنى
138. خالد عبدالله محمد علي قروطي الظهوري
139. خالد عبيد محمد عبيد النقبي
140. خالد علي حسن سعيد روباري
141. خالد علي عيسي حسن صابري
142. خالد محمد علي محمد البلوشي
143. خالد يوسف عبدالله محمد رفيع الهرمودي
144. خلفان خميس محمد علي البديوي
145. خليفة غانم اسماعيل سالم سعيد
146. خليل اسماعيل محمد احمد الزرعوني
147. خليل عبدالله علي محمد
148. خليل عبدالله محمد الظهوريين
149. خميس سعيد علي حميد الحمودي
150. درويش محمد عبيد مبارك عبيد الشحي
151. راشد سالم جمعة سالم ساحوه السويدي
152. راشد عباس عبدالله شهداد البلوشي
153. راشد عبيد حامد مسعود عبيد الغافري
154. راشد عبيد راشد عبيد راشد المطروشي
155. راشد محمد حمدان الحنطوبي النقبي
156. راشد ناصر سيف حسن الزعابى
157. رحمه مجبل عنتر مرزوق ال علي
158. رشيد عبدالعزيز سعود عبدالعزيز العقيدي
159. زايد عبيد سالم سالمين الكياني الزعابي
160. زبيده محمد صالح
161. زيد راشد زيد راشد زيد النقبي
162. زينب عبدالله علي
163. سالم حمد عبدالله حمد الدهماني
164. سالم راشد سالم علي القايدي
165. سالم عبدالله سالم عبدالله آل على
166. سالم عبيد خميس سليمان الكندي
167. سالم علي سالم علي النقبي
168. سالم محمد عبدالله سليمان ال علي
169. سالم هارون صديق البلوشي المازمي
170. سامي صالح خميس المخيني الجنيبي
171. سعد علي احمد عبدالرحمن المرزوقي
172. سعود عبدالرحمن علي يوسف الحمادي
173. سعود عبدالعزيز محمد صالح الكندي
174. سعود عبدالعزيز يوسف محمد
175. سعود على عبدالجبار عبدالله النقبي
176. سعود محمد هادي محمد نور أميني الزرعوني
177. سعيد جاسم عثمان ابراهيم البلوشي
178. سعيد حسن سيف سعيد الدرمكي
179. سعيد راشد سعيد عبيد الزعابي
180. سعيد سلطان سعيد حمود القائدي
181. سعيد علي حسين جعفر آل علي
182. سعيد علي سعيد عبدالله عبود
183. سعيد علي سعيد محمد عزان النقبي
184. سعيد مبارك حامد عبيد الدرمكي
185. سعيد محمد راشد عبدالله الناعور النقبى
186. سعيد محمد سالم خلفان القايدى
187. سعيد محمد على بن قدور الشحى
188. سعيد محمد خلفان سليمان النقبى
189. سعيد مطر محمد حسن صالح الزري الزعابي
190. سكينه ملا عبدالله
191. سلطان خميس سعيد خميس النوفلي
192. سلطان سليمان ابراهيم سليمان
193. سلطان سيف حميد بن رشيد الزعابي
194. سلطان غريب سعيد محمد البلوشى
195. سلطان يوسف مراد عبدالله الريسي
196. سلطانه محمد بكر ادريس
197. سليمان حسن خلفان خميس الطنيجي
198. سليمان سالم سليمان سالم الكعبي
199. سليمان علي سليمان رباع الظهوري
200. سليمان مال الله خلفان خلف الحمادي
201. سمير سعيد خميس الجابري
202. سميره عبدالجليل امين الشمي
203. سنان سيف سنان سليمان الطياري الظهوري
204. سهيل محمد حارب محمد حارب الشامسى
205. سيد يوسف محمد سبت الزعابي
206. سيف أحمد على حسن الطنيجى
207. سيف سعيد محمد سالم الزراع النعيمي
208. سيف عبدالله مطر عبدالله الزعابي
209. صالح احمد صالح محمد
210. صالح عامر صالح عامر هلابي
211. صالح علي عبدالرحمن علي آل علي
212. صالح علي محمد جاسم البلوشي
213. صالح محمد صالح يوسف بني ياس
214. صقر راشد سالم حميد النقبي
215. صقر محمد احمد حسن

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