أسماء 1369 من مستحقي المساعدات السكنية من "زايد للإسكان"

| م
| الاســـــــــــــــم
| 55.
| ابراهيم ابراهيم مصطفي علي الحمادي
| 56.
| ابراهيم احمد حسن غلوم
| 57.
| ابراهيم احمد كميل عبدالله البلوشي
| 58.
| ابراهيم السيد مصطفى السيد حسن محمد الهاشمي
| 59.
| ابراهيم حمد عبيد علي النهم المراشدة
| 60.
| ابراهيم عبدالله علي مراد سلطان الرئيسي
| 61.
| ابراهيم محمد ابراهيم احمد آل علي
| 62.
| ابراهيم محمد ابراهيم محمد سبيعان الطنيجي
| 63.
| ابراهيم ناصر ابراهيم جاسم بيرق اللوغانى
| 64.
| ابراهيم هاشل عبيد هاشل الفارسي الجنيبي
| 65.
| ابراهيم يعقوب محمد السركال ال علي
| 66.
| ابوبكر احمد علي عبدالرحمن
| 67.
| احمد اسماعيل عبدالله إسماعيل العضب
| 68.
| احمد اسماعيل فرحان اسماعيل الباروت
| 69.
| احمد جمعه سعيد جمعه فيروز النقبي
| 70.
| احمد حسن احمد علي الظهوري
| 71.
| احمد حسن محمد حسن البلوشي
| 72.
| احمد حسين محمد علي
| 73.
| احمد حميد عبيد علي المراشده
| 74.
| احمد خميس علي خميس الظهوري
| 75.
| احمد راشد علي الحاي الغفلي
| 76.
| احمد راشد محمد عبدالله عبدالله البادي
| 77.
| احمد سعيد راشد احمد الكندي
| 78.
| احمد سعيد سالم المنصورى
| 79.
| احمد سليمان عبيد حمد الزعابي
| 80.
| احمد سليمان عيسى عبدالله البلوشي
| 81.
| احمد صالح احمد درويش آل علي
| 82.
| احمد عبدالله سليمان مراد المازمي
| 83.
| احمد عبدالله عبدالرحمن محمد
| 84.
| احمد علي سالم علي آل علي
| 85.
| احمد محمد امين شالواني
| 86.
| احمد محمد خميس سليمان النقبي
| 87.
| احمد محمد محمد نزواني المراشدة
| 88.
| احمد يوسف صالح سالم الحمادي
| 89.
| اسماعيل حسن عبيد اسماعيل المازمي
| 90.
| اسماعيل علي محمد
| 91.
| امنة عيسي علي
| 92.
| انور عبدالرحيم علي محمد
| 93.
| ايمن سليمان محمد سليمان النقبي
| 94.
| ايوب سليمان احمد عبدالكريم المازمي
| 95.
| أحمد محمد مراد عيسى البلوشى
| 96.
| بدر احمد غلوم يوسف الانصاري
| 97.
| بدر اسماعيل حسن ابراهيم ال علي
| 98.
| بدر عبدالكريم مراد محمد
| 99.
| بدر علي احمد لافتيه الجسمي
| 100.
| بدر محمد مراد علي المازمي
| 101.
| بدرية احمد ميرزا علي الشمسي
| 102.
| جابر عبدالله عبدالرحمن مبارك
| 103.
| جاسم عبدالله حميد عبدالرحمن
| 104.
| جاسم محمد حسن عبدالله حسن المرزوقي
| 105.
| جاسم محمد مراد عبدالرحمن غريب المازم
| 106.
| جاسم محمد ناصر عبدالرحيم الخاجه
| 107.
| جمال سعيد سالم خلفان
| 108.
| جمال محسن محمد عبدالله شبانه الجسمي
| 109.
| جمعه مراد صالح أحمد الهوتى
| 110.
| حسن اسماعيل عبدالرحمن مراد البلوشي
| 111.
| حسن بدر على محمد خلف الحوسني
| 112.
| حسن حسن أحمد ال على
| 113.
| حسن صالح حسن ال على
| 114.
| حسن عبدالرحمن محمد عبدالله ال علي
| 115.
| حسن عبدالله احمد عبدالله الحمادي
| 116.
| حسن محمد درويش الحوسني
| 117.
| حسن ناصر عبدالله جعفر محمد
| 118.
| حسن يوسف رمضان علي الجسمي
| 119.
| حسين على محمد البديع النقبى
| 120.
| حسين علي عبدالرحمن اسماعيل البيرق
| 121.
| حسين علي مراد عبدالله البلوشي
| 122.
| حليمه عبدالله عبود
| 123.
| حمد بدر على الحوسني
| 124.
| حمد دلموج سعيد سلطان السويدي
| 125.
| حمد علي احمد علي لافتيه الجسمي
| 126.
| حمد فهد احمد عبدالرحمن المعيني
| 127.
| حمد كرم عبدالله محمد هادي المازم
| 128.
| حمد محمد راشد عبدالله المعيني
| 129.
| حمد يوسف عبدالله محمد ال علي
| 130.
| خالد حسن محمد موسى عبدالله الكعبي
| 131.
| خالد حميد عبيد النهم ألمراشدة
| 132.
| خالد خدوم اسماعيل محمد
| 133.
| خالد خميس الحمادي خميس الحمادي
| 134.
| خالد راشد محمد عابد
| 135.
| خالد سليمان محمد سليمان النقبي
| 136.
| خالد عبدالرحمن محمد عثمان ال علي
| 137.
| خالد عبدالله جمعه عبدالله الحوسنى
| 138.
| خالد عبدالله محمد علي قروطي الظهوري
| 139.
| خالد عبيد محمد عبيد النقبي
| 140.
| خالد علي حسن سعيد روباري
| 141.
| خالد علي عيسي حسن صابري
| 142.
| خالد محمد علي محمد البلوشي
| 143.
| خالد يوسف عبدالله محمد رفيع الهرمودي
| 144.
| خلفان خميس محمد علي البديوي
| 145.
| خليفة غانم اسماعيل سالم سعيد
| 146.
| خليل اسماعيل محمد احمد الزرعوني
| 147.
| خليل عبدالله علي محمد
| 148.
| خليل عبدالله محمد الظهوريين
| 149.
| خميس سعيد علي حميد الحمودي
| 150.
| درويش محمد عبيد مبارك عبيد الشحي
| 151.
| راشد سالم جمعة سالم ساحوه السويدي
| 152.
| راشد عباس عبدالله شهداد البلوشي
| 153.
| راشد عبيد حامد مسعود عبيد الغافري
| 154.
| راشد عبيد راشد عبيد راشد المطروشي
| 155.
| راشد محمد حمدان الحنطوبي النقبي
| 156.
| راشد ناصر سيف حسن الزعابى
| 157.
| رحمه مجبل عنتر مرزوق ال علي
| 158.
| رشيد عبدالعزيز سعود عبدالعزيز العقيدي
| 159.
| زايد عبيد سالم سالمين الكياني الزعابي
| 160.
| زبيده محمد صالح
| 161.
| زيد راشد زيد راشد زيد النقبي
| 162.
| زينب عبدالله علي
| 163.
| سالم حمد عبدالله حمد الدهماني
| 164.
| سالم راشد سالم علي القايدي
| 165.
| سالم عبدالله سالم عبدالله آل على
| 166.
| سالم عبيد خميس سليمان الكندي
| 167.
| سالم علي سالم علي النقبي
| 168.
| سالم محمد عبدالله سليمان ال علي
| 169.
| سالم هارون صديق البلوشي المازمي
| 170.
| سامي صالح خميس المخيني الجنيبي
| 171.
| سعد علي احمد عبدالرحمن المرزوقي
| 172.
| سعود عبدالرحمن علي يوسف الحمادي
| 173.
| سعود عبدالعزيز محمد صالح الكندي
| 174.
| سعود عبدالعزيز يوسف محمد
| 175.
| سعود على عبدالجبار عبدالله النقبي
| 176.
| سعود محمد هادي محمد نور أميني الزرعوني
| 177.
| سعيد جاسم عثمان ابراهيم البلوشي
| 178.
| سعيد حسن سيف سعيد الدرمكي
| 179.
| سعيد راشد سعيد عبيد الزعابي
| 180.
| سعيد سلطان سعيد حمود القائدي
| 181.
| سعيد علي حسين جعفر آل علي
| 182.
| سعيد علي سعيد عبدالله عبود
| 183.
| سعيد علي سعيد محمد عزان النقبي
| 184.
| سعيد مبارك حامد عبيد الدرمكي
| 185.
| سعيد محمد راشد عبدالله الناعور النقبى
| 186.
| سعيد محمد سالم خلفان القايدى
| 187.
| سعيد محمد على بن قدور الشحى
| 188.
| سعيد محمد خلفان سليمان النقبى
| 189.
| سعيد مطر محمد حسن صالح الزري الزعابي
| 190.
| سكينه ملا عبدالله
| 191.
| سلطان خميس سعيد خميس النوفلي
| 192.
| سلطان سليمان ابراهيم سليمان
| 193.
| سلطان سيف حميد بن رشيد الزعابي
| 194.
| سلطان غريب سعيد محمد البلوشى
| 195.
| سلطان يوسف مراد عبدالله الريسي
| 196.
| سلطانه محمد بكر ادريس
| 197.
| سليمان حسن خلفان خميس الطنيجي
| 198.
| سليمان سالم سليمان سالم الكعبي
| 199.
| سليمان علي سليمان رباع الظهوري
| 200.
| سليمان مال الله خلفان خلف الحمادي
| 201.
| سمير سعيد خميس الجابري
| 202.
| سميره عبدالجليل امين الشمي
| 203.
| سنان سيف سنان سليمان الطياري الظهوري
| 204.
| سهيل محمد حارب محمد حارب الشامسى
| 205.
| سيد يوسف محمد سبت الزعابي
| 206.
| سيف أحمد على حسن الطنيجى
| 207.
| سيف سعيد محمد سالم الزراع النعيمي
| 208.
| سيف عبدالله مطر عبدالله الزعابي
| 209.
| صالح احمد صالح محمد
| 210.
| صالح عامر صالح عامر هلابي
| 211.
| صالح علي عبدالرحمن علي آل علي
| 212.
| صالح علي محمد جاسم البلوشي
| 213.
| صالح محمد صالح يوسف بني ياس
| 214.
| صقر راشد سالم حميد النقبي
| 215.
| صقر محمد احمد حسن