هاينكس يعادل انجاز مورينيو وهيتزفيلد بعد لقب ويمبلي

مدريد (إفي): عادل المدرب الألماني المخضرم يوب هاينكس انجاز مواطنه أوتمار هيتسفيلد والبرتغالي جوزيه مورينيو والنمساوي إرنست هابل بالتتويج "مرتين" بلقب دوري أبطال أوروبا.

وبات هاينكس رابع مدرب ينال الكأس ذات الأذنين الطويلتين للمرة الثانية، وذلك بعد تتويج بايرن ميونخ الألماني باللقب اليوم على حساب مواطنه بروسيا دورتموند في نهائي ويمبلي.

وسبق لهاينكس أن توج بالكأس القارية للمرة الأولى عام 1998 حين كان مدربا لريال مدريد الإسباني، حيث منح النادي الملكي التشامبيونز السابعة في تاريخه بعد صيام دام 30 عاما.

جاء اللقب الأول لهاينكس على أرضية ملعب أمستردام أرينا في هولندا بعد تغلبه على يوفنتوس الإيطالي، في عهد الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان، في النهائي بهدف وحيد سجله المونتنجري بريدراج مياتوفيتش.

وخسر هاينكس تلك الفرصة العام الماضي حين خسر بطريقة درامية امام تشيلسي الإنجليزي في المباراة النهائية بملعبه أليانز أرينا، حيث تقدم أولا بهدف لتوماس مولر، قبل أن يتعادل الإيفواري ديدييه دروجبا في الوقت القاتل، ويقود "البلوز" للفوز بركلات الترجيح.

وكان النمساوي إرنست هابل أول من ظفر بالتشامبيونز مرتين، أولهما مع فينورد الهولندي عام 1970 ، وثانيهما مع هامبورج الألماني عام 1983.

أما الألماني أوتمار هيتسفيلد فقد نال اللقب مع فريقين ألمانيين: بروسيا دورتموند 1997 ، وبايرن ميونخ 2001.

وكرر الانجاز البرتغالي جوزيه مورينيو بتتويجه بالتشامبيونز مرتين، أولاهما مع بورتو البرتغالي 2004 ، وثانيهما مع إنتر ميلانو الإيطالي 2010.

ويبدو مورينيو الأقرب لانجاز الكأس الثالثة بعد اعتزال هاينكس المتوقع هذا العام، رغم فشله لثلاث سنوات في تحقيق الكأس العاشرة لريال مدريد.