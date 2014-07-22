العاهل السعودى وولى العهد يهنئان الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو .

وأعرب العاهل السعودى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس السيسى ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار .

وأشاد العاهل السعودى بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين ، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في جميع المجالات .

كما بعث الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة مماثلة للرئيس السيسي عبر فيها عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس السيسى ولحكومة وشعب جمهورية مصر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار .

/أ ش أ/