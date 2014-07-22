عائلة الجندي الإسرائيلي المفقود: نتمسك بالأمل في أنه لا يزال حيا حتى يتم إثبات غير ذلك

أكدت عائلة الجندي الإسرائيلي المفقود في غزة، شاؤول آرون، اليوم الثلاثاء أنها تتمسك بالأمل في أنه لا يزال على قيد الحياة، ما لم يتم إثبات خلاف ذلك.

وقال متحدث باسم أسرة الجندي المفقود – في تصريح نقلته صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني – إن الأسرة ستظل تؤمن بأن ابنها لا يزال حيا، حتى يتم إثبات خلاف ذلك بشكل قاطع..مضيفا قوله “طالما لم تنته عملية تحديد الهوية حتى الآن، ولم يتم التوصل إلى نتائج قاطعة بهذا الشأن، فهو لا يزال حيا في أعين أسرته”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اليوم أن أحد جنوده فقد في قطاع غزة ويعتقد أنه قتل ..مشيرا إلى أنه تعرّف على ست جثث من بين الجنود الإسرائيليين السبعة الذين قتلوا في الهجوم الذي استهدف ناقلة جند مصفحة على حدود غزة صباح أمس الأول الأحد.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية ان هذا الجندي كان ضمن الجنود السبعة الذين تعرضوا لهجوم حماس على حدود غزة صباح أمس الأول الأحد وأنه مفقود ويعتقد أنه قتل.

ويأتي هذا الاعلان من الجيش الإسرائيلي بعد يومين من إعلان حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أنها اختطفت جنديا إسرائيليا الأحد دون أن توضح ما إذا كان الجندي المختطف حيا أم ميتا، حيث قال أبوعبيده المتحدث باسم الجناح المسلح لحماس: إن جنديا إسرائيليا اختطف في الاشتباكات الكثيفة على حدود غزة وعرض صورة لهوية الجندي والرقم المسلسل الخاص به لكنه لم يعرض صورة للجندي بعد وقوعه في الأسر .

أ ش أ