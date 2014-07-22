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العربي وكيري يؤكدان دعمها للمبعوث الدولي الجديد لسوريا

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العربي وكيري يؤكدان دعمها للمبعوث الدولي الجديد لسوريا العربي وكيري يؤكدان دعمها للمبعوث الدولي الجديد لسوريا

أكد الامين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي ووزير الخارجية الامريكي جون كيري دعمهما للمبعوث الدولي الجديد الى سوريا دي مستورا،فى مهمته الجديدة آملين ان يحرز التقدم المأمول في سبيل ايجاد حل سياسي للازمة في سوريا.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته الجامعة العربية اليوم في ختام المباحثات التي أجراها العربي مع وزير الخارجية الامريكي بمقر الامانة العامة اليوم.

واضاف البيان ان اللقاء ناقش عددا من الموضوعات وعلى رأسها العدوان الاسرائيلي الغاشم على غزة والذي اودى بحياة المئات من المدنيين الابرياء مما زاد من احوال القطاع سوءا وتدميرا وهدما.

واتفق الجانبان على دعمهما الكامل للمبادرة المصرية لوقف اطلاق النار في قطاع غزة.

وفي الشأن الليبي أكد الامين العام انه بناء على اتصالاته مع الليبية فإنه يرى اهمية تدخل الامم المتحدة في المرحلة الراهنة في ليبيا لتقديم المساعدات اللازمة للحكومة الليبية لانهاء اعمال العنف الجارية في البلاد وحفظ الامن والسلم .

واعرب الجانبان عن أملهما في ان تتمكن الحكومة الليبية من المضي قدما في المسار الديمقراطي الذي يحقق تطلعات ابناء الشعب الليبي.

/أ ش أ/

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