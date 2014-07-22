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تلاوى تؤكد في لقاء وفد صندوق الأمم المتحدة للسكان دعم مصر لبرنامج التنمية

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تلاوى تؤكد في لقاء وفد صندوق الأمم المتحدة للسكان دعم مصر لبرنامج التنمية تلاوى تؤكد في لقاء وفد صندوق الأمم المتحدة للسكان دعم مصر لبرنامج التنمية

السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة

استقبلت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة اليوم وفد صندوق الامم المتحدة للسكان يتألف من كل من خايمى نضال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتور محمد عبدالأحد المدير الإقليمى لصندوق الأمم المتحدة للسكان.

واستهدفت الزيارة التنسيق والإعداد لفعاليات الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن متابعة برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والمزمع أقامتها يوم 22 سبتمبر القادم، ومن المنتظر أن تتيح تلك الجلسة الخاصة الفرصة لقادة وزعماء العالم لمتابعة نتائج المؤتمر الدولى للسكان والتنمية الذى عقد بالقاهرة.

وخلال الإجتماع أكدت السفيرة مرفت تلاوى أن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والذى استضافته القاهرة عام 1994 مثل علامة فارقة في وضع رؤية جديدة حول العلاقات بين السكان والتنمية ورفاهية الفرد والتأكيد على الارتبط الوثيق بين قضايا السكان والتنمية. ، مؤكدة أن سوف تستمر فى مساندة برنامج عمل السكان والتنمية.

وأكدت تلاوى أن محاربة الفقر ورفع مستوى المعيشة يرتكز فى المقام الأول على تناسب عدد السكان مع القدرات الإقتصادية القائمة بالدولة، حيث توجد علاقة طردية بين زيادة السكان والطلب على الخدمات الصحية والتعليم، مضيفة أن ارتفاع معدل الزيادة السكانية يؤدى إلى زيادة الاستهلاك فى الانارة وفى المياه والمسكن ..وغيرها من الخدمات.

أ.ش.أ

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