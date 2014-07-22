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بالأسماء..”الأعلى للقضاء” يعتمد التشكيل الجديد للجنة الأمانة العامة للانتخابات البرلمانية

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بالأسماء..”الأعلى للقضاء” يعتمد التشكيل الجديد للجنة الأمانة العامة للانتخابات البرلمانية بالأسماء..”الأعلى للقضاء” يعتمد التشكيل الجديد للجنة الأمانة العامة للانتخابات البرلمانية

المجلس الأعلى للقضاء

اعتمد المجلس الأعلى للقضاء التشكيل الجديد للجنة الأمانة العامة للانتخابات البرلمانية وهم:

المستشار نصر الدين البدراوى عوض شعيشع “الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة”
> المستشار محمود علاء الدين رمضان عمر “الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة”
> المستشار عبد الهادى محروس عبد الهادى ادم “الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة”
> المستشار السيد محمد ابو الاسرار محمد عبد الفتاح “الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة”
> المستشار عاطف عبد المنعم على نصر “الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة”
> المستشار محمود محمد عبد الحميد سليمان “الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة”
> المستشار احمد بيومى عبد الهادى ناصر “الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة”
> المستشار مدحت على ادريس على “الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة”
> المستشار احمد حسن سيد بندارى “القاضى بمحكمة استئناف القاهرة” والمنتدب بالتفتيش القضائى بوزارة العدل
> المستشار وائل صلاح الدين حسن مصطفى الشيمى “رئيس محكمة “أ” بمحكمة جنوب القاهرة
> المستشار على محمد عمران محمد “النائب العام المساعد ومدير التفتيش القضائى بالنيابة العامة”
> المستشار ياسر السيد احمد احمد على المعبدى “المحامى العام بالتفتيش القضائى بالنيابة العامة”
> المستشار فادى اميل حبشى مليكة “رئيس نيابة “ب” بالتعاون الدولى بالنيابة العامة”
> المستشار عمر عادل عبد الله محمد “وكيل نيابة من الفئة الممتازة بالتعاون الدولى بالنيابة العامة”
> المستشار محمد ابراهيم محمد السعدنى “نائب رئيس محكمة النقض”
> المستشار وليد حسن سيد حمزة “المستشار بمحكمة النقض وعضو أمانة مجلس القضاء الأعلى”
> المستشار احمد محمد رفعت قاسم “الرئيس من الفئة “أ” بالنيابة العامة والمنتدب بالمكتب الفنى لمحكمة النقض وعضو أمانة مجلس القضاء الأعلى”.

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