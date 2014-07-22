بالأسماء..”الأعلى للقضاء” يعتمد التشكيل الجديد للجنة الأمانة العامة للانتخابات البرلمانية

اعتمد المجلس الأعلى للقضاء التشكيل الجديد للجنة الأمانة العامة للانتخابات البرلمانية وهم:

المستشار نصر الدين البدراوى عوض شعيشع “الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة”

> المستشار محمود علاء الدين رمضان عمر “الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة”

> المستشار عبد الهادى محروس عبد الهادى ادم “الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة”

> المستشار السيد محمد ابو الاسرار محمد عبد الفتاح “الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة”

> المستشار عاطف عبد المنعم على نصر “الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة”

> المستشار محمود محمد عبد الحميد سليمان “الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة”

> المستشار احمد بيومى عبد الهادى ناصر “الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة”

> المستشار مدحت على ادريس على “الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة”

> المستشار احمد حسن سيد بندارى “القاضى بمحكمة استئناف القاهرة” والمنتدب بالتفتيش القضائى بوزارة العدل

> المستشار وائل صلاح الدين حسن مصطفى الشيمى “رئيس محكمة “أ” بمحكمة جنوب القاهرة

> المستشار على محمد عمران محمد “النائب العام المساعد ومدير التفتيش القضائى بالنيابة العامة”

> المستشار ياسر السيد احمد احمد على المعبدى “المحامى العام بالتفتيش القضائى بالنيابة العامة”

> المستشار فادى اميل حبشى مليكة “رئيس نيابة “ب” بالتعاون الدولى بالنيابة العامة”

> المستشار عمر عادل عبد الله محمد “وكيل نيابة من الفئة الممتازة بالتعاون الدولى بالنيابة العامة”

> المستشار محمد ابراهيم محمد السعدنى “نائب رئيس محكمة النقض”

> المستشار وليد حسن سيد حمزة “المستشار بمحكمة النقض وعضو أمانة مجلس القضاء الأعلى”

> المستشار احمد محمد رفعت قاسم “الرئيس من الفئة “أ” بالنيابة العامة والمنتدب بالمكتب الفنى لمحكمة النقض وعضو أمانة مجلس القضاء الأعلى”.