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محافظ جنوب سيناء: “شرم الشيخ” ستحصل على مركز مرموق بين مدن السياحة العالمية‎

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محافظ جنوب سيناء: “شرم الشيخ” ستحصل على مركز مرموق بين مدن السياحة العالمية‎ محافظ جنوب سيناء: “شرم الشيخ” ستحصل على مركز مرموق بين مدن السياحة العالمية‎

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ان شرم الشيخ سوف تحصل على مركز مرموق بين المدن السياحية العالمية ، مشيرا إلى انها سوف تستضيف مؤتمرات وبطولات عالمية وضيوفا كبار في مستوي رؤساء الدول ، واوضح فودة وان التطوير مستمر حيث يجري حاليا تطوير طريق السلام بطول 15 كم وتكلفة 25 مليون جنيه.

ومن ناحية اخرى قال ان هناك اهتمام كبير بطور سيناء حيث سيتم انشاء محطة تحلية مياه الشرب لمناطق الإسكان الجديد بتكلفة 80 مليون جنيه تساهم المحافظة بمبلغ 50 مليون جنيه منها وباقي المبلغ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف فودة انه التقي بوزير التنمية المحلية لحل مشكلة تثبيت العمالة المؤقته بجنوب سيناء.

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