“السعيد” يسلم 50 دراجة بخارية لمتحدي الإعاقة بالقاهرة

قام الدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة، اليوم، بتوزيع وتسليم 50 دراجة بخارية لمتحدي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، بساحة ميدان عابدين أمام ديوان المحافظة خلال الحفل الذي نظمته مديرية الشئون الاجتماعية، بحضور عصام الدين برهامي مدير المديرية، وعز الدين فرغل رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، والفنانة سحر المرشدي التي أعربت عن سعادتها بتسليم المعاقين الدراجات البخارية، مضيفة “أنه سيتم تشكيل لجنة فنية تقدم الدعم المادي و المعنوي لصالح المعاقين”.

وأكد جلال السعيد محافظ القاهرة، على دعم الحكومة لذوي الاحتياجات الخاصة، قائلًا: “لن نتوانى عن تقديم الدعم المادي و المعنوي لذوي الاحتياجات الخاصة من المواطنين والفقراء، وسنسعى جاهدين في سبيل إدخال الفرحة و البهجة على ذوي الاحتياجات الخاصة”.

وقال في كلمته خلال حفل تسليم الدراجات البخارية للمعاقين، لأبناء المحافظة من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لم يحصلوا على هذا الدعم: “نعمل جاهدين على توفير هذا الدعم لمواجهة الإعاقة”.

المراسل: عبدالله شهاب