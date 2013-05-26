هاينكس: اللقب استثنائي.. وأهديه للبدلاء

برلين، (إفي): أكد يوب هاينكس المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني، المتوج اليوم بلقب دوري أبطال أوروبا، أن الإنجاز يعد "استثنائيا" تماما مثل الأداء الذي قدمه فريقه على مدار الموسم.

وأوضح هاينكس في تصريحات لقناة (ZDF) الألمانية "الفوز اليوم كان استثنائيا مثل الأداء الذي قدمه اللاعبون طوال الموسم".

وأضاف المدرب المخضرم، الذي سيودع الفريق البافاري بنهاية الموسم، "لقد تحسن أدائنا بالتدريج، الآن وضع اللاعبين مثالي، يوجد تفاهم رائع بينهم".

وأشار هاينكس الى أن "الإنجاز يحسب لجميع لاعبي بايرن، الأساسيين منهم والبدلاء"، مبينا "أفكر الآن في هولجر بادشتوبر الذي خضع لجراحة، وتوني كروس الذي حرمته الإصابة من اللعب، وآخرون مثل رافينيا ودييجو كونتينتو اللذين لم يتواجدا بالقائمة اليوم، الجميع ساهم في هذا النجاح".

وقاد هاينكس الفريق البافاري للقب التشامبيونز الخامس في تاريخه، والثاني في مشواره التدريبي بعد لقب 1998 مع ريال مدريد الإسباني.