بروتوكول تعاون بين الري والزراعة لتطهير بواغيز بحيرة المنزلة

تم اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى الموارد المائية والرى ووزارة الزراعة واستصلاح الاراضى للقيام بالانشطة اللازمة لتطهير بواغيز بحيرة المنزلة والقيام بدراسة لتحسين نوعية المياه بها.

وقع البروتوكول عن وزارة الرى دكتور حسام المغازى وزير الموارد المائية والرى وعن وزارة الزراعة دكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة و استصلاح الاراضى.

ويقضى البروتوكول بان تقوم الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء التابعة للوزارة بتلك الأنشطة، وعلى ان تشرف وزارة الرى على تنفيذ بنود البروتوكول على ان تقدم وزارة الزراعة التمويل اللازم.

ويأتى هذا البروتوكول فى إطار منظومة متكاملة لتقليل التلوث فى منطقة بحيرة المنزلة وسيناء وهو مكمل لنشاط مجموعة العمل المكونة من وزارات الرى والإسكان والبيئة والمختصة بمعالجة الصرف الصحى فى المصارف المغذية لترعة السلام.

/أ ش أ/