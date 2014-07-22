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مشروع لإنشاء منصة جديدة لانتاج الغاز الطبيعي شمال أبوقير بتكلفة 220 مليون دولار

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مشروع لإنشاء منصة جديدة لانتاج الغاز الطبيعي شمال أبوقير بتكلفة 220 مليون دولار مشروع لإنشاء منصة جديدة لانتاج الغاز الطبيعي شمال أبوقير بتكلفة 220 مليون دولار

بدأ قطاع البترول تنفيذ مشروع جديد لانتاج الغاز الطبيعى تابع لشركة بترول أبوقير يتضمن إنشاء منصة جديدة شمال أبوقير – 3 بالبحر المتوسط باستثمارات إيطالية لشركة أديسون تبلغ 220 مليون دولار .

وقال المهندس عادل حجازي رئيس شركة بترول أبوقير، في تصريحاته اليوم الثلاثاء، إنه جارى حالياً إعداد العقد مع شركة بتروجت لتنفيذ المشروع الذى يتوقع أن يضيف حوالى 150 مليون قدم مكعب غاز يومياً و 2500 برميل متكثفات .. مشيراً إلى أن منصة الانتاج الجديدة تستوعب 9 آبار تم حفر 3 آبار واختبارها ، ومن المخطط بدء انتاج المشروع فى نهاية عام 2016 .

وأضاف أن انتاج الشركة الحالى من حقول أبوقير بالبحر المتوسط يبلغ حوالى 242 مليون قدم مكعب غاز يومياً و 4200 برميل متكثفات و 276 طن بوتاجاز ..مؤكدا أن الخطط الاستثمارية الموضوعة من قبل شركة/ أديسون / الإيطالية يتم تنفيذها وفقاً للبرنامج الزمنى وأن ضخ استثمارات لتنفيذ المشروع الجديد يؤكد ثقة الشركة الإيطالية فى الاستثمار بقطاع البترول وفى الاحتمالات البترولية الجيدة بمصر.

أ ش أ

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