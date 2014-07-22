#قمصان_بالانجليزي.. تعرف على قمصان فرق إنجلترا في الموسم الجديد (1-2)
مع قرب بداية مباريات الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2014-2015، يستعرض معكم FilGoal.com قمصان الفرق للموسم الجديد..
أرسنال.. زمن بوما
بعد 20 عاماً من اللعب بقمصان شركة نايكي الأمريكية، غير أرسنال قمصانه هذا الموسم إلى شركة بوما الألمانية التي حافظت على الشكل التقليدي لقميص المدفعجية باللون الأحمر والأكمام البيضاء، بل وحافظت على اللونين التقليديين للقميص الاحتياطي الأصفر والأزرق. أرسنال قدم طاقم ثالث باللون الأزرق وسيستخدمه كطاقم إحتياطي في مباريات الكأس وكأس الرابطة وكذلك دوري أبطال أوروبا.
أستون فيلا.. الحنين للماضي
في لمحة من الماضي استعاد أستون فيلا الخطوط الطولية السماوية الرفيعة في قميصه الذي جاء تقليدياً باللون القرمزي والأكمام السماوية وقدمته شركة ماكرون الإيطالية. آخر مرة ظهرت فيها الخطوط الطولية الرفيعة في قميص أستون فيلا كانت في الفترة من 1993 إلى 1995 حين حقق الفريق لقب كأس الرابطة، آخر ألقابه في عام 1994. واستمر الحنين للماضي في قميص فيلا الاحتياطي الذي باللون الأبيض مع خطوط قرمزية طولية رفيعة، في تكرار للقميص الذي