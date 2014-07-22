وزير التعليم يعلن عن خطة تطوير على مدى 3 سنوات لجميع المناهج

أعلن محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم عن خطة شاملة لتطوير المناهج التعليمية يت تنفيذها علي مدى 3 سنوات تواكبا مع أحدث نظم التعليم في العالم.

وقال الوزير خلال حفل الأنشطة الطلابية بمدرسة التكنولوجيا بالاسماعيلية الذي بدأ بالوقوف دقيقة حداد علي روح شهداء الفرافرة ، قبل قليل ، برفقه اللواء أحمد القصاص محافظ الاسماعيلية ان التطوير يشمل مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة وادخال نظم تكنولوجيا بها مثل السبورة الذكية والحاسب الالي.

وأكد أن 1150 مدرسة جديدة في العام الجديد تستقبل الطلاب ، مؤكدا حرص الوزارة على عدم وجود أي عجز بالتدريس وتعيين من تنطبق عليهم شروط التعيين وفقا للقانون.

وأكد أبو النصر على رعاية الموهوبين والمتميزين رياضيا وأعتماد نظام المواد المؤهلة وتأجيل الامتحانات والدراسة لاصحاب البطولات لتمثيلهم مصر.

وأصدر الوزير قرارا بالموافقة علي دعم تثبيت 1155من العاملين المؤقتين وإقامة مقر لإدارة الإسماعيلية التعليمية.