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وزير التعليم العالي:غرفة عمليات وخط ساخن لاستقبال شكاوى الطلاب من التنسيق

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وزير التعليم العالي:غرفة عمليات وخط ساخن لاستقبال شكاوى الطلاب من التنسيق وزير التعليم العالي:غرفة عمليات وخط ساخن لاستقبال شكاوى الطلاب من التنسيق

الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالى

قام الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالى ،اليوم الثلاثاء ، بزيارة تفقدية لمكتب التنسيق بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة.

وأعلن الوزير عن تشكيل غرفة عمليات وخط ساخن لاستقبال شكاوى الطلاب خلال فترة التنسيق بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتم الإعلان عنه بوسائل الإعلام.

ودعا الوزير الطلاب لتحرى الدقة عند كتابة الرغبات واستكمالها جميعاً .. مؤكدا توفير مكان لكل ناجح فى الثانوية العامة بالجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد وتقديم كافة التيسيرات للطلاب.

وأضاف الوزير أنه فى إطار تأمين مكتب التنسيق فقد تم التنسيق مع قوات الشرطة واستدعاء سيارة أمن للتواجد أمام بوابة المدينة الجامعية بشكل دائم.

أ ش أ

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