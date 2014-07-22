نائب رئيس هيئة الاستثمار: أكثر من 4.5 مليار جنيه استثمارات قطاع الألبان في مصر

أكدت وفاء صبحي نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن صناعة الألبان تمثل واحدةَ من أهم الصناعات الغذائية في دول البحر الأبيض المتوسط وخاصةً مصر، حيث يتم استثمار ما يزيد على 4.5 مليار جينه في هذا القطاع، من خلال 373 منشأة تعمل فى مختلف محافظات الجمهورية، بينما تستوعب هذه الصناعة الآلاف من العمال والمُصَنِّعين.

وأشارت إلى أن صناعة منتجات الألبان تتميز بتشابكاتها وصلتها المباشرة مع القطاع الزراعى، وكذا القطاع الحيوانى من خلال تربية الماشية التى تمثل المصدر الأول والأساسى للحليب الخام، كما تتكامل مع المنتجات الورقية والكرتونية والعبوات البلاستيكية والزجاجية، ومع قطاع النقل والتبريد والمواصلات، والمطاعم والفنادق وغيرها من القطاعات المغذية لهذه الصناعة والمستفيدة منها.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار بمقر كلية النقل الدولى واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بمحافظة الإسكندرية، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة فى زحلة والبقاع بلبنان وشبكة أنيما للاستثمار، والتى تم خلالها الإعلان عن إطلاق مسابقة “لاكتيميد” الإقليمية للمشروعات المبتكرة، والتى تهدف إلى تعزيز منتجات الألبان التقليدية بدول البحر الأبيض المتوسط.

وشددت وفاء صبحي، خلال كلمتها فى افتتاح ورشة العمل، على وجود أهمية إستراتيجية لقطاع منتجات الألبان نظراً لما يمثله من مكون رئيسى ومهم فى الغذاء، بما يدخل ضمن الأمن القومى لمصر.. وأوضحت نائب رئيس هيئة الاستثمار أن مثل هذه المبادرة التى تقام فى إطار مشروع “لاكتيميد” LACTIMED من شأنها أن تسهم فى العمل على تنويع وتطوير منتجات الألبان فى مصر لتواكب متطلبات المستهلكين، وتطوير مواد التعبئة والتغليف لدى صغار المنتجين والمصنِّعين لمشتقات الألبان، وكذا نشر الخبرات والأفكار الجديدة فى عملية الإنتاج والتصنيع والتسويق بين هذه المنشات الصغيرة والمتوسطة، مع رفع الوعى الثقافى لديهم من حيث المحافظة على المنتج وجذب المستهلك، والاستفادة من تجارب وخبرات مصانع الألبان الأخرى فى دول البحر المتوسط المشاركة فى هذه المبادرة.

كما لفتت إلى أن هذه المبادرة من شأنها أن تلعب دوراً مهماً وحيوياً فى توفير فرص عمل للشباب وتعزز روح المبادرة والإبداع لديهم، مشيرةً إلى أنها تمثل كذلك محفزاً رئيسياً للشباب للاندماج بفاعلية فى عالم الأعمال وترجمة طموحاتهم إلى مشروعات ناجحة تشجعهم على الابتكار.

وعلى الصعيد ذاته، أوضحت وفاء صبحي أن هذه المسابقة تقام فى كلٍ من الإسكندرية والبحيرة بمصر، ومنطقة البقاع وبعلبك الهرمل في لبنان، وفى ثيساليا باليونان وصقلية فى ايطاليا وكذا فى مناطق بنزرت وبيجا فى تونس، وتهدف إلى تعزيز قطاع الألبان بدول البحر المتوسط، ورفع وعى المشاركين المحتملين حول تنفيذ أساليب إنتاج فعالة ونموذجية ومستدامة، واحتياجات تحسين الجودة وإدارة العلاقة مع المستهلك، والاهتمام بتجار التجزئة مع وضع شروط لعمليات تسويق الألبان ومنتجاتها، وفتح أسواق خارجية لمنتجات الألبان، والاهتمام بإنتاج ألبان حسب المواصفات العالمية ومتطلبات الأسواق الاستيرادية.

/أ ش أ/