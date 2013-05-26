فيليب لام: الفوز أنسانا مرارة نهائيي 2010 و2012

برلين، (إفي): أكد فيليب لام قائد بايرن ميونخ الألماني أن تتويج فريقه ببطولة دوري أبطال أوروبا اليوم على حساب مواطنه بروسيا دورتموند خفف من أحزان خسارة نهائيي 2010 و2012.

وكسر بايرن ميونخ عقدة نهائي التشامبيونز ليج اليوم بتغلبه على مواطنه بروسيا دورتموند 2-1 ، ليعوض خسارة مباراتين نهائيتين في آخر ثلاثة اعوام، أولهما امام إنتر ميلان الإيطالي في سانتياجو برنابيو 2010 ، وثانيهما على ملعبه أليانز أرينا 2012 امام تشيلسي الإنجليزي.

وعقب الفوز القاتل 2-1 اليوم بملعب ويمبلي اللندني الشهير، صرح لام لقناة (ZDF) التلفزيونية الألمانية "فوز اليوم كان بمثابة دواء، اذا خسر أحد نهائي دوري الأبطال ثلاثة مرات، لا يعرف ما اذا كانت ستسنح له الفرصة مجددا، الضغط العصبي اليوم كان رهيبا، وهذا كان واضحا في بداية اللقاء".

وأشار لام إلى أنه احتفل باللقب بشكل خاص مع زميله سباستيان شفاينشتايجر، حيث تزاملا منذ فترة اللعب في قطاع الناشئين بالنادي، واليوم نجحا في التتويج بأول لقب دولي لهما.

وأضاف لام "اذا كنا نزعم أننا ننتمي للجيل الذهبي للبايرن، فكان لا بد من التتويج بألقاب دولية".