وزير الثقافة يجتمع وسفراء الدول الإفريقية بالمجلس الأعلى للثقافة

اجتمع وزير الثقافة الدكتور جابر عصفور، و 30 سفيرًا من سفراء الدول الإفريقية بالقاهرة وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة، لاستعراض عدد من المشاريع الثقافية المقترح تنفيذها بالتعاون مع باقي الدول الأفريقية فى الفترة القادمة .

وأكد عصفور أن التنمية في مصر لا تنفصل عن التنمية في قارة إفريقيا بما يحمله الإرث المصري والثقافة المصرية من جوانب إفريقية سواء سياسية أو فنية أوثقافية وأيضا اقتصادية.

وأكد ضرورة تفعيل البروتوكولات المشتركة بين الدول الأفريقية في كافة المجالات وخصوصا علي المستوي الثقافي ، بما تحمله الثقافة من تنمية مجتمعية للانسان الأفريقي.

وقال ان الفترة القادمة ستشهد المزيد من التعاون بين مصر والبلدان الأفريقية من ناحية تبادل الفرق الفنية والمسرحية والأسابيع الثقافية ، واقامة معارض الفن التشكيلي للتعريف بالثقافة الأفريقية واعادة جسور التعاون بين دول القارة السمراء.

من جانبه ، قالت الدكتورة كاميليا صبحي رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية إن د . جابر عصفور قد وجه بأن تكون أفريقيا هى ضيف شرف الفعاليات الثقافية الدولية المقرر ان تنظم فى مصر خلال الفترة القادمة.

كما وجه بأن يتم أعداد ملف بالتعاون مع قطاعات الوزارة المختلفة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية بحيث يتضمن أفكار ومشاريع محددة قابلة للتنفيذ وربط هذه المشاريع بالاحتياجات المجتمعية فى مصر والدول الأفريقية الأخرى ، ويتضمن هذا الملف الكثير من الأفكار الغير تقليدية التى تعكس احتياجات القارة ثقافيا إلى جانب الاهتمام بالتراث المادى والشفهى للقارة، وتوثيقه وتداوله .

كما استعرض الاجتماع خطة الفعاليات الدولية المقرر ان تنظمها وزارة الثقافة خلال الفترة القادمة لتشجيع الدول الأفريقية على المشاركة بها، ودعوة سفراء الدول الأفريقية للعمل على إنشاء قاعدة معلوماتية مشتركة لأنشطة القارة الثقافية لتكون بمثابة شبكة ثقافية قادرة على زيادة مساحات التواصل الثقافى والفنى بين الدول الأفريقية .

يذكر أنه تم توجيه الدعوة في الاجتماع لسفراء الدول الإفريقية للمشاركة في فعاليات الأسبوع الثقافي والفني الإفريقي المقرر أن ينظم في مصر خلال شهر مارس 2015 ، ويتضمن فعاليات كثيرة تعكس هوية القارة وتسلط الضوء على ثرائها وتنوعها الثقافي.

أ ش أ