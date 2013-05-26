هاينكس: حان وقت الاحتفال والاعتزال

لندن، (إفي): أكد يوب هاينكس المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني أنه "حان وقت الاحتفال" بالنسبة لفريقه بعد عمل شاق دام لسنوات.

وكسر بايرن ميونخ عقدة نهائي التشامبيونز ليج اليوم بتغلبه على مواطنه بروسيا دورتموند 2-1 على ملعب ويمبلي الشهير بلندن، ليعوض خسارة مباراتين نهائيتين في آخر ثلاثة اعوام، أولهما امام إنتر ميلانو الإيطالي في سانتياجو برنابيو 2010 ، وثانيهما على ملعبه أليانز أرينا 2012 امام تشيلسي الإنجليزي.

وعقب المباراة، صرح هاينكس خلال مؤتمر صحفي "حان الوقت، لحظة الاحتفال هذه من أجل بايرن ولاعبين مثل ريبيري وروبن، لقد كبروا في السن".

وحصد بايرن اللقب الخامس له في تاريخ البطولة، بينما نال هاينكس (67 عاما) لقبه الثاني بعد الذي حققه مع ريال مدريد الإسباني عام 1998 ، ليكون رابع مدرب في التاريخ يحقق هذا الانجاز بعد مواطنه أوتمار هيتسفيلد والبرتغالي جوزيه مورينيو والنمساوي إرنست هابل.

واعترف المدرب المخضرم بأن "المواجهة كانت شديدة الصعوبة، خاصة في الدقائق الأولى بسبب الدفاع المحكم لدورتموند، الذي منعنا من التحكم بإيقاع اللعب".

وهنأ هاينكس دورتموند على أدائه، وأثنى على تفوقه في نصف الشوط الأول، مضيفا "المباراة كانت سجالية، الفريقان قاتلا على الفوز، وقدما مباراة متميزة من الناحية الفنية والخططية".

وتابع "أتفهم خيبة الأمل التي يشعر بها دورتموند بعد خسارة النهائي، أريد أن أحييهم على أدائهم طوال الموسم، لقد قدموا مستويات مرتفعة".

وأوضح هاينكس "لم نستسلم بعد خسارة نهائيين للتشامبيونز في آخر ثلاثة اعوام، لقد أعدنا المحاولة ولكن بشكل أقوى".

واختتم هاينكس بالتأكيد على أنه اتخذ قرار الاعتزال، مبينا "بعد نهائي النسخة الماضية امام تشيلسي قررت استكمال عقدي هذا العام، ثم الاعتزال".