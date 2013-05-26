كلوب: سنعود لنهائي دوري الأبطال قريبا

لندن، (إفي): أعرب يورجن كلوب المدير الفني لبروسيا دورتموند الألماني عن فخره بوصول فريقه للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا رغم هزيمته امام مواطنه بايرن ميونخ، متعهدا بالعودة لخوض نهائي آخر خلال وقت قريب.

فخلال مؤتمر صحفي عقب تتويج البايرن بلقبه الخامس في التشامبيونز على ملعب ويمبلي اللندني الشهير، قال كلوب (45 عاما) "سنعود للنهائي قريبا، ربما لا يكون في ويمبلي، لكننا سنحاول، هذا ما قلته للاعبين بعد الخسارة".

كما هنأ نظيره يوب هاينكس (67 عاما) على التتويج بلقبه الثاني في البطولة، قائلا "أعتقد أنه كان يستحق هذا، إنني سعيد من أجله".

وبالعودة لأجواء النهائي، فقد أشار كلوب الى أن فريقه "كان بإمكانه حسم المباراة خلال وقت معين".

وخسر أسود فستفاليا اللقب في الدقيقة 88 بهدف قاتل من الهولندي آريين روبن.

وأشار المدرب الشاب، الذي كان يطمح للقبه القاري الأول، "نشعر بالفخر، لكن هذا لا يخفي شعورا آخر بخيبة الأمل، وهذا أمر طبيعي، حين تبحث عن شئ ما ولا تجده، هذا شعور مؤلم، فريقي قدم كل ما باستطاعته".

كما ألمح الى أن مدافع بايرن البرازيلي دانتي كان يستحق الانذار الثاني في لقطة عرقلة ماركو رويس التي احتسبت ركلة جزاء نفذها بنجاح إلكاي جوندوجان، موضحا "لست متأكدا اذا ما كانت الأمور ستتغير في حال لعبنا 11 ضد 10 ، لكن هذا لم يحدث".

واختتم كلامه قائلا "الآن سنحصل على عطلة، سنشتري لاعبين، لأن هناك أندية تريد لاعبينا، وسنبدأ من جديد، وجودنا هنا في ويمبلي مستحق، الأجواء كانت رائعة، شكرا للجمهور، باستثناء النتيجة، كل شئ كان مثالي".